デュエルマスターズ デュエマ 削って当てろ!Thank you&レッドギラゾーンスクラッチキャンペーン 当選品のレッドギラゾーン GOLD Ver.の出品です。

当方がキャンペーンサイトにて当選したワンオーナー品になります。

封筒の住所が記載されたシールを剥がしたのみで、封筒本体は未開封のまま、暗所にて傷が付かないように保管しておりました。(少しだけシールの剥がした跡が付いていますが、封筒の状態も概ね良好かと思われます。)

その為中のカードは手付かずの状態です。

美品ではございますが、一度人の手に渡った品物になりますので、ご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。

発送は水濡れ、折れが無いよう細心の注意を払い、メルカリ便にて行います。

また、当選時のスクラッチ券もお付けします。

なお、購入後のキャンセル、クレームはご遠慮下さい。

【値下げ不可】

デュエルマスターズ

デュエマ

プロモーションカード

プロモカード

金トレジャー

20th

Thank you for Duel Masters 20th

ゴッドオブアビス

ジャシン帝

ゴールドレア

シリーズ···プロモーションカード

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

