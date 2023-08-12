【国内発送】 シュガーカップス　キャンディルル② おもちゃ/人形

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ベルベットメヌエット ブライス



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No.06 1/3オビツボディ対応創作人形ヘッド

SugarCups キャンディールル～Star Sprinkles～ (アゾンダイレクトストア限定販売 AZONE 1/12 ドール

ヴィンテージドール ２点



訳あり【最終値下げバービー人形 ドゥーニー&バークDooney & Bourke

髪色：Citrus Honey(シトラスハニー)

ぽわぽわbaby猫ちゃん♡スタイ&ロンパーススタイル♡ テディベア

瞳色：Milky Gray(ミルキーグレー)

週末セール★カスタムブライス ★カデンス マジョレット



アガツマ かわいいはなちゃん 人形

【セット内容】

分界线 妖精2.0 キャストドール 分解線 1番ヘッド

キャンディールル本体・うさみみカチューシャ・ワンピース

puyoodoll サンリオ メロディMDD服セット

・カフス・パニエ・ドロワーズ・ソックス・シューズ・キャンディーアクセサリー

開封済 Blythe ネオブライス モンドリアン ツヤあり

・ハンドパーツ5種(本体装着分含む)

専用 ジェニー



球体関節人形 imda1.7 anne bjd 1/8 ドール ノーマル肌 普肌

付属品は全て揃っています

セン様 専用ページ

遊んだものではありませんので綺麗な状態です

置物 彫刻 漁師 マンモス牙彫 細密細工 骨董 時代物

お洋服を着せた状態で発送させていただきます

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

こちらlchi様専用とさせて頂いておりますSugarCups キャンディールル～Star Sprinkles～ (アゾンダイレクトストア限定販売 AZONE 1/12 ドール髪色：Citrus Honey(シトラスハニー)瞳色：Milky Gray(ミルキーグレー)【セット内容】キャンディールル本体・うさみみカチューシャ・ワンピース・カフス・パニエ・ドロワーズ・ソックス・シューズ・キャンディーアクセサリー・ハンドパーツ5種(本体装着分含む)付属品は全て揃っています遊んだものではありませんので綺麗な状態ですお洋服を着せた状態で発送させていただきます

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

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