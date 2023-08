THE SHOE SURGEON シューサージョン

アメリカ ロサンゼルスを拠点に活動し、卓越したシューズカスタムで確固たる人気を誇るカスタムアーティスト Dominic Chambrone(ドミニク・シャブロン)が率いるスニーカーカスタムショップ「THE SHOE SURGEON(ザ・シュー・サージョン)

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド エアジョーダン 商品の状態 新品、未使用

THE SHOE SURGEON シューサージョンNIKE AIR JORDAN 1 Off White Lux CANARYナイキ エアジョーダン1 オフホワイト カナリー幻のCanary Yellowsize 25.0定価 $7500 日本価格103万円程素材 パイソンレザーTHE SHOE SURGEON オンライン購入新品未使用は希少です。購入明細は元々付いていません。アメリカ ロサンゼルスを拠点に活動し、卓越したシューズカスタムで確固たる人気を誇るカスタムアーティスト Dominic Chambrone(ドミニク・シャブロン)が率いるスニーカーカスタムショップ「THE SHOE SURGEON(ザ・シュー・サージョン)

