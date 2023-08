BEAMS/ビームス/CWU-45Pタイプ/フライトジャケット/中綿/THERMOLITE/サーモライト/MA-1後継フライトジャケット/オーバーサイズ

~はじめに~

以下必ずお読みください。

※基本的に中古品の販売になります。

ささいな状態異常など見逃し、経年劣化などがある場合がございますので 神経質な方や中古慣れしていない方はご遠慮くださいませ。

※商品やお取引についてご不明な点やご要望などがございましたら、ご購入前/ご入札前にお問い合わせください。

(ご購入/ご入札後の質問にはお答えできかねますので予めご了承くださいませ)

※ご覧いただく環境により、若干現物と見た目が異なる場合がございます。

※お客様の都合によるご返品・ご購入・入札取り消しはお受けできません。

※商品はご入札頂いた際に再検品させて頂いております。

もし商品に不備があった場合などはお取引をキャンセルさせて頂く場合がございますので予めご了承下さい。

※個人差による主観の違いがあるかと思いますので、ご購入/ご入札は商品説明や写真画像をよくご確認の上、ご入札をお願い致します。

※サイズは実寸での計測またはカタログ値になります。

またサイズ感や当方の身長、体重等の質問に関しては体型やサイズ感等人により様々なのでお答えしておりません。

多少の誤差に関しましてはご了承をお願い致します。

※サイズや品質表記などは基本的に写真に記載されているものが正しい情報になります。

カテゴリや商品説明欄の情報も可能な限り正確に記載致しますが相違があった場合は写真の情報を優先してご参考下さい。

※取引連絡24時間以内、お支払い手続き3日以内で出来る方のみのご購入/入札をお願い致します。

□当方出品商品は大手リユースショップにて真贋確認済みの商品となっておりますので安心してご購入ください。

□大手リユースショップにて購入しました。

商品の詳細

【ブランド】BEAMS

【アイテム】CWU-45P : フライトジャケット

【サイズ表記】M

【実寸】肩幅58cm,身幅62cm,着丈67cm,袖丈60cm

【カラー】グレー系

【素材】画像参照

【説明・状態】目立った汚れやダメージ無し。あっても気にならない程度。

【商品番号】0010101407592

#07592

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ビームス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ビームス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

