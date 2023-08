デットストック サイズ大きめ 90s 48手スカルバイカープリントTシャツになります。

90s フルーツボディーに48手スカルバイカープリントがビンテージ全開のTシャツになります。

通常はスカル48手物が多い中、更に希少スカルバイク柄。

しかも私は恥ずかしながらデットストックの48手スカルTシャツは初見でした。

もちろんサイズもXLで実寸を見ていただければ申し分ないと思います。

ここ数年ビンテージTシャツも値段が高騰化し、それに加えて簡単に見つからなくなってきました。

48手シリーズもそうかと思います。

今後どんどん枯渇していくかと思います。

もちろんサイズも申し分ありません。

ビンテージTシャツお好きな方、是非ご検討下さい。

デットは本当に見かけません。

【サイズ】

肩幅53cm身幅60cm

袖丈21cm着丈75cm

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···Uネック

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 新品、未使用

