割引クーポン BTS トレカ FC継続特典 ジン K-POP/アジア

ファンクラブ継続特典トレカ ジン JIN

ファンクラブ継続時(大阪)ランダムで貰った特典です

貰った後スリーブに入れ保管していました。

継続時に貰ったものなのでファンミ継続者限定の入手困難なトレカとなります。

即購入⭕️

値下げ(要相談)

※素人管理の為、神経質な方はご遠慮ください。

ご不明な点や質問がございましたら、お気軽にコメントしてください。

BTS 防弾少年団magicshop トレカ

ジン キムソクジン テヒョン キムテヒョン ジョングク チョンジョングク ナムジュン キムナムジュン ユンギ ミンユンギ ホソク チョンホソク ジミン パクジミン

ペンミ

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

