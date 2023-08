高い素材 ☆US古着☆【ポロ ラルフローレン ポロシャツ】マルチボーダー メンズ2XL ポロシャツ

古着を中心に販売しております。

☆フォロー割引も❗️(詳細はプロフィール、下記に記載)

他にも様々なアイテムを出品しております♪

→ #古着屋monet (古着屋モネ)

→ #monet_Tshirt (Tシャツ)

→ #monet_shirts (シャツ類まとめ)

春夏活躍のラルフ・ローレンのポロシャツ☆

ネイビー✕グリーン・ピンクのマルチボーダーがおしゃれ♪

鹿の子素材で真夏でも気持ちいい1枚です!

【サイズ】メンズ2XL程(US XL)

【カラー】ブルー、グリーン、イエロー

【詳細サイズ】

肩幅 : 約 52cm

身幅 : 約 63cm

着丈 : 約 87cm

袖丈 : 約 27cm

※素人採寸なので参考程度にお願い致します。

【コンディション】

・クリーニング済み。

・多少の使用感や微細な色あせはありますが、やぶれなど大きなダメージありません。

※古着・ヴィンテージ品にご理解ある方、神経質な方はお控え下さい。新品とは違う微細で目立ちにくい汚れはあらかじめご理解お願いします。

★コメントなしの即決OKです。

★質問があればお気軽にコメントを♪

★中古品ですので神経質な方はお控え下さい。

☆お得な【フォロー割引】しております☆

●10,000円以上→300円引き

●5,000円以上→200円引き

●2,000円以上→100円引き

ぜひご利用ください♪

※購入前にコメント欄でフォローしていることをお知らせください!

※購入後は割引できませんので、ご了承下さい。

古着、古着mixがお好きな方に♪

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ポロバイラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

古着を中心に販売しております。☆フォロー割引も❗️(詳細はプロフィール、下記に記載)他にも様々なアイテムを出品しております♪→ #古着屋monet (古着屋モネ)→ #monet_Tshirt (Tシャツ)→ #monet_shirts (シャツ類まとめ)☆US古着☆【POLO by RALPH LAUREN ポロ ラルフローレン ポロシャツ】グリーン 鹿の子 マルチボーダー 半袖 メンズ2XL春夏活躍のラルフ・ローレンのポロシャツ☆ネイビー✕グリーン・ピンクのマルチボーダーがおしゃれ♪鹿の子素材で真夏でも気持ちいい1枚です!——————————————— 【サイズ】メンズ2XL程(US XL)【カラー】ブルー、グリーン、イエロー【詳細サイズ】肩幅 : 約 52cm身幅 : 約 63cm着丈 : 約 87cm袖丈 : 約 27cm※素人採寸なので参考程度にお願い致します。【コンディション】・クリーニング済み。・多少の使用感や微細な色あせはありますが、やぶれなど大きなダメージありません。※古着・ヴィンテージ品にご理解ある方、神経質な方はお控え下さい。新品とは違う微細で目立ちにくい汚れはあらかじめご理解お願いします。———————————————★コメントなしの即決OKです。★質問があればお気軽にコメントを♪★中古品ですので神経質な方はお控え下さい。———————————————☆お得な【フォロー割引】しております☆●10,000円以上→300円引き ●5,000円以上→200円引き●2,000円以上→100円引きぜひご利用ください♪※購入前にコメント欄でフォローしていることをお知らせください!※購入後は割引できませんので、ご了承下さい。 古着、古着mixがお好きな方に♪

