印象のデザイン フォルクスワーゲン　ワーゲンバス　テント テント/タープ

2015年にフォルクスワーゲンの車検、法定点検キャンペーンで、抽選でいただいた時のものです。
【Bb様専用】ロゴス テント ツーリングドゥーブル 71805556 中古
箱も開封していませんので、ご希望の方は開封の写真を追加します。
サバティカル アルニカ サンドストーンSABBATICAL ARNICA
カーマ様専用
【軍幕】ドイツ軍 パップテント2枚セット
Volkswagen Type2 Tent
新品 スノーピーク エントリーパックTT SET-250RH
フォルクスワーゲンのワーゲンバステント
【新品未開封品】リビングシェルレッドフレームセット PG-280
カラー:ブルー
モンベル旧 ムーンライト2型
ヘルスポート ギムレ ファミリー4プラス
当選後そのまま押入れに長期保管しています。
ogawa オガワ ツインピルツフォークL ハーフインナー (3569)
日本語説明書有り。
おまけ付き ゼインアーツ ロロ ＋ ジグ
ワーゲンバス実車サイズの本格派テント。
小川 オガワ ogawa ツインクレスタ 二又フレーム2本 フルインナーセット
大人4人がゆったりくつろげるサイズ。
TCタープ【DOD】チーズタープミニ (タン)
庭での子供遊び場としても〇、使い方
THE NORTH FACE ストームブレーク2 (グラウンドシート付)
アイディア次第で活躍は多いと思います。
DOD TAKENOKO TENT2 タケノコテント2 T8-795-TN
LOGOS ナバホ Tepee 300
本体:W3.980×H1.870×D1.550
新型ムーンライトI型テント＋グランドシート
素材:ポリエステル(UV加工、防水)
DANA DESIGN デイナデザイン リトルヌーキー テント
重さ13kg
極美品 ニーモ NEMO tani LS 2P フットプリント付 登山 テント
【ローカスギア】クフ・ DCF-B 3/4メッシュシェルター
★発送の送料はこちらで負担致します。
【新品・未使用】YOKA／TIPI ヨカ／ティピ ワンポールテント アルミポール
このまま、緩衝材を巻いて発送予定です。
新品 snow peak 野遊びセット2023 アメニティドームM
8tail パップテント ゴッドパップ 軍幕テント ソロ tc
【ほぼ未使用 オマケ２点付！】 ogawa ステイシーST-II
sunsetclimax tarp04 新品未使用
2015年にフォルクスワーゲンの車検、法定点検キャンペーンで、抽選でいただいた時のものです。箱も開封していませんので、ご希望の方は開封の写真を追加します。Volkswagen Type2 Tentフォルクスワーゲンのワーゲンバステントカラー:ブルー当選後そのまま押入れに長期保管しています。日本語説明書有り。ワーゲンバス実車サイズの本格派テント。大人4人がゆったりくつろげるサイズ。庭での子供遊び場としても〇、使い方アイディア次第で活躍は多いと思います。本体:W3.980×H1.870×D1.550素材:ポリエステル(UV加工、防水)重さ13kg★発送の送料はこちらで負担致します。このまま、緩衝材を巻いて発送予定です。