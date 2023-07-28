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印象のデザイン フォルクスワーゲン　ワーゲンバス　テント テント/タープ

商品の説明

2015年にフォルクスワーゲンの車検、法定点検キャンペーンで、抽選でいただいた時のものです。
【Bb様専用】ロゴス　テント　ツーリングドゥーブル　71805556 中古
箱も開封していませんので、ご希望の方は開封の写真を追加します。
サバティカル アルニカ サンドストーンSABBATICAL ARNICA

カーマ様専用

【軍幕】ドイツ軍　パップテント2枚セット
Volkswagen Type2 Tent
新品　スノーピーク エントリーパックTT SET-250RH
フォルクスワーゲンのワーゲンバステント
【新品未開封品】リビングシェルレッドフレームセット PG-280
カラー:ブルー
モンベル旧　ムーンライト2型

ヘルスポート ギムレ ファミリー4プラス
当選後そのまま押入れに長期保管しています。
ogawa オガワ ツインピルツフォークL ハーフインナー (3569)
日本語説明書有り。
おまけ付き ゼインアーツ ロロ ＋ ジグ
ワーゲンバス実車サイズの本格派テント。
小川 オガワ ogawa ツインクレスタ 二又フレーム2本 フルインナーセット
大人4人がゆったりくつろげるサイズ。
TCタープ【DOD】チーズタープミニ (タン)
庭での子供遊び場としても〇、使い方
THE NORTH FACE ストームブレーク2 (グラウンドシート付)
アイディア次第で活躍は多いと思います。
DOD TAKENOKO TENT2 タケノコテント2 T8-795-TN

LOGOS ナバホ Tepee 300
本体:W3.980×H1.870×D1.550
新型ムーンライトI型テント＋グランドシート
素材:ポリエステル(UV加工、防水)
DANA DESIGN デイナデザイン　リトルヌーキー　テント
重さ13kg
極美品　ニーモ　NEMO tani LS 2P フットプリント付　登山　テント

【ローカスギア】クフ・ DCF-B 3/4メッシュシェルター
★発送の送料はこちらで負担致します。
【新品・未使用】YOKA／TIPI　ヨカ／ティピ　ワンポールテント　アルミポール
このまま、緩衝材を巻いて発送予定です。

新品　snow peak 　野遊びセット2023　アメニティドームM

商品の情報

ブランドフォルクスワーゲン
商品の状態新品、未使用

8tail パップテント　ゴッドパップ　軍幕テント　ソロ tc

【ほぼ未使用 オマケ２点付！】 ogawa ステイシーST-II

sunsetclimax tarp04 新品未使用
2015年にフォルクスワーゲンの車検、法定点検キャンペーンで、抽選でいただいた時のものです。箱も開封していませんので、ご希望の方は開封の写真を追加します。Volkswagen Type2 Tentフォルクスワーゲンのワーゲンバステントカラー:ブルー当選後そのまま押入れに長期保管しています。日本語説明書有り。ワーゲンバス実車サイズの本格派テント。大人4人がゆったりくつろげるサイズ。庭での子供遊び場としても〇、使い方アイディア次第で活躍は多いと思います。本体:W3.980×H1.870×D1.550素材:ポリエステル(UV加工、防水)重さ13kg★発送の送料はこちらで負担致します。このまま、緩衝材を巻いて発送予定です。

商品の情報

ブランドフォルクスワーゲン
商品の状態新品、未使用

印象のデザイン フォルクスワーゲン　ワーゲンバス　テント テント/タープ

56分钟前

印象のデザイン フォルクスワーゲン　ワーゲンバス　テント テント/タープ

¥42,222 ¥23,222

(税込) 送料込み
6
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出品者

9b9abfddcbc9

 1421

本人確認済
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コメント (11)

9b9abfddcbc9
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