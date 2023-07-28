印象のデザイン フォルクスワーゲン　ワーゲンバス　テント テント/タープ

2015年にフォルクスワーゲンの車検、法定点検キャンペーンで、抽選でいただいた時のものです。

【Bb様専用】ロゴス テント ツーリングドゥーブル 71805556 中古

箱も開封していませんので、ご希望の方は開封の写真を追加します。

サバティカル アルニカ サンドストーンSABBATICAL ARNICA



カーマ様専用



【軍幕】ドイツ軍 パップテント2枚セット

Volkswagen Type2 Tent

新品 スノーピーク エントリーパックTT SET-250RH

フォルクスワーゲンのワーゲンバステント

【新品未開封品】リビングシェルレッドフレームセット PG-280

カラー:ブルー

モンベル旧 ムーンライト2型



ヘルスポート ギムレ ファミリー4プラス

当選後そのまま押入れに長期保管しています。

ogawa オガワ ツインピルツフォークL ハーフインナー (3569)

日本語説明書有り。

おまけ付き ゼインアーツ ロロ ＋ ジグ

ワーゲンバス実車サイズの本格派テント。

小川 オガワ ogawa ツインクレスタ 二又フレーム2本 フルインナーセット

大人4人がゆったりくつろげるサイズ。

TCタープ【DOD】チーズタープミニ (タン)

庭での子供遊び場としても〇、使い方

THE NORTH FACE ストームブレーク2 (グラウンドシート付)

アイディア次第で活躍は多いと思います。

DOD TAKENOKO TENT2 タケノコテント2 T8-795-TN



LOGOS ナバホ Tepee 300

本体:W3.980×H1.870×D1.550

新型ムーンライトI型テント＋グランドシート

素材:ポリエステル(UV加工、防水)

DANA DESIGN デイナデザイン リトルヌーキー テント

重さ13kg

極美品 ニーモ NEMO tani LS 2P フットプリント付 登山 テント



【ローカスギア】クフ・ DCF-B 3/4メッシュシェルター

★発送の送料はこちらで負担致します。

【新品・未使用】YOKA／TIPI ヨカ／ティピ ワンポールテント アルミポール

このまま、緩衝材を巻いて発送予定です。

商品の情報 ブランド フォルクスワーゲン 商品の状態 新品、未使用

2015年にフォルクスワーゲンの車検、法定点検キャンペーンで、抽選でいただいた時のものです。箱も開封していませんので、ご希望の方は開封の写真を追加します。Volkswagen Type2 Tentフォルクスワーゲンのワーゲンバステントカラー:ブルー当選後そのまま押入れに長期保管しています。日本語説明書有り。ワーゲンバス実車サイズの本格派テント。大人4人がゆったりくつろげるサイズ。庭での子供遊び場としても〇、使い方アイディア次第で活躍は多いと思います。本体:W3.980×H1.870×D1.550素材:ポリエステル(UV加工、防水)重さ13kg★発送の送料はこちらで負担致します。このまま、緩衝材を巻いて発送予定です。

商品の情報 ブランド フォルクスワーゲン 商品の状態 新品、未使用

新品 snow peak 野遊びセット2023 アメニティドームM8tail パップテント ゴッドパップ 軍幕テント ソロ tc【ほぼ未使用 オマケ２点付！】 ogawa ステイシーST-IIsunsetclimax tarp04 新品未使用