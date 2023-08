NIKE VAPORMAX EVO になります。

⬜︎定価は25000円位です。

3〜4回程履きました。インソールは別な物を履いていたため新品です。

黒のシューレスと正規の白色のシューレスをお付けします。

※付属品 箱 黒タグ 小冊子 スニダンタグ 黒シューレス

購入元はスニダンになります。

宜しくお願い致します。

#NIKE

#ヴェイパーマックスevo

ヴェイパーマックス

NIKE

スニーカー

アディダス

adidas

プーマ

スタンスミス

エアフォース1

ダンク

エアマックス90

エアマックス

エアマックス98

エアマックス95

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

