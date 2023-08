アメリカのDerby of San Franciscoにて

[PDSxTEKKEN]吉光JKT

直接購入した100%正規品の本物です。

カラー ブラック(裏地ゴールド)

状態 新品未使用

サイズ M

身幅 約63.5cm

着丈 約65cm

木村拓哉さんが着用してるのと

同ブランドの同色(ブラック×裏地ゴールド)で

全く同じモデルになります。

出品の撮影で開封しましたが、

完全な新品未使用です。

実物の写真は6枚目以降になります。

最後の写真にあるDerbyステッカーもお付けします。

Derby of San Francisco

BLACK × GOLD

アメリカ現地では即完売になったサイズです。

秋冬になると高騰して

価格が9万円代になるので今がお勧めです。

サイズ感は基本的には

日本サイズの1.5倍サイズ上、という感覚です。

いつもと同じサイズで選ぶと少し緩く、

ひとつ下のサイズで選ぶとタイトぽい感じです。

値下げ交渉の方がいても

コメント無しで購入した方が優先になります。

「Derby of San Francisco

古くはスティーブ・マックイーンが、ポールニューマンが、クリント・ウエストウッドが纏い、モハメド・アリがまとい。マックスシャーフが、クリス・リンディグが、ジェイク・フェイブスが着倒し、テンダーロインが、アンチヒーローが、シュプリーム が恋焦がれた。カリフォルニア州サンフランシスコ、海風が吹くベイエリアのワークウェアから始まり、ローカルのスケーター、ハードコアパンクに愛されたDerby社の本家本元クラッシック・ジャケット。全てのディティールは当時のまま。」

Derby of San Francisco

Derby jacket

Derbyブルゾン

ダービー ジャケット

ダービーオブサンフランシスコ

ダービーブルゾン

Derby 木村拓哉

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

ジップ・ボタン···ジップアップ

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

