見事な創造力 ノースフェイス　バルトロ　ノベルティ　迷彩Baltro Light Jacket ダウンジャケット

THE NORTH FACE

新品未使用品です。

希少な2XLサイズです。

バルトロライトジャケット

ノースフェイスから、北欧でのオーロラ観測、あるいはアラスカの雪上ハイクにも対応できる、高い保温性を持つバルトロライトジャケット。

中わたには、特殊セラミックスの遠赤外線効果により優れた保温効果が持続する光電子ダウンを封入。

表生地には40デニールのWINDSTOPPER2層構造を使用。

外側はウインドストッパーを使い冷気をシャットアウト。

高い防風性とともに耐水性もあり、雪や小雨程度の濡れを遮ります。

高くした襟や前ファスナーのダブルフラップ、暖かなフードなど、コールドスポットを徹底的に排除。

長時間着ていてストレスにならない軽さも魅力です。

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

