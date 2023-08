SALOMON XT-4 OG

サイズ / 25.5cm

カラー / ホワイト

新品未使用

(箱付き)

【デザインと機能性を兼ね備えたXT-4 OG】

XT-4 OGは、Salomon が誇る最高のパフォーマンスに捧げるトリビュート。Agile Chassis Skeletonから柔軟性の高いデュアルデンシティミッドソールコンポーネントまで、ブランドを最高峰へと引き上げた独自の機能をすべて備えています。

【SALOMON / サロモン】

Salomonは1947年の創業以来、フランスのアルプス地方で、遊びを追求してきました。 アウトドアスポーツや新技術、職人技に対するSalomonの情熱が、大自然を自由に楽しみ、挑戦するための進歩的なギアの開発力を高めています。

シーズン : 2023 S/S

メインカラー···ホワイト

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド サロモン 商品の状態 新品、未使用

SALOMON XT-4 OG サイズ / 25.5cmカラー / ホワイト新品未使用(箱付き)【デザインと機能性を兼ね備えたXT-4 OG】XT-4 OGは、Salomon が誇る最高のパフォーマンスに捧げるトリビュート。Agile Chassis Skeletonから柔軟性の高いデュアルデンシティミッドソールコンポーネントまで、ブランドを最高峰へと引き上げた独自の機能をすべて備えています。【SALOMON / サロモン】Salomonは1947年の創業以来、フランスのアルプス地方で、遊びを追求してきました。 アウトドアスポーツや新技術、職人技に対するSalomonの情熱が、大自然を自由に楽しみ、挑戦するための進歩的なギアの開発力を高めています。シーズン : 2023 S/SBalenciaga kaikofacetasmmrgentleman vetementsallegekozaburoalyxMargieladttkacnestudiosmartineroseyprojectunusedkudossupremenamachekomarineserreavaloneESCSTUDIOanotheryouthjiedadulcamara UNUSEDURneedlesYAECAauraleekolorundercovertomwoodnamachekolittlebigtogakikokostadinovblackeyepatchdoubletcontenastorelacostefredperryrafsimonsdeladalittlebigGosharubchinskiyCOMMEdesGARCONScomoli neonsignALEXANDERWANGhareeytysguccidoubletsunseaambushsacaittt_mswdairikumaison margielaメインカラー···ホワイト

