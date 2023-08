数量限定価格!! CORSO 早い者勝ち‼︎コルソローマ ROMA フラットメッシュサンダル 9 サンダル

コルソローマのフラットメッシュサンダル♡

肉厚メッシュが履き心地よく、可愛いです!

試着のみ!

サイズ間違えて購入したため出品いたします。

定価25300円

サイズ36(23㎝相当)

カラー ベージュ

やぎ革 (底材 合成)

made in Italy

カラー···ベージュ

ヒール高さ···0〜3cm

ソールヒール形···フラット

コルソローマ、ファビオルスコーニ、好きな方にも

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド コルソローマ 商品の状態 新品、未使用

