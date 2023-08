THE SHOE SURGEON シューサージョン

幻のCanary Yellow

size 25.0

定価 $7500 日本価格103万円程

素材 パイソンレザー

THE SHOE SURGEON オンライン購入

新品未使用は希少です。

購入明細は元々付いていません。

アメリカ ロサンゼルスを拠点に活動し、卓越したシューズカスタムで確固たる人気を誇るカスタムアーティスト Dominic Chambrone(ドミニク・シャブロン)が率いるスニーカーカスタムショップ「THE SHOE SURGEON(ザ・シュー・サージョン)

