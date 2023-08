特長 BOA(R)フィットシステムを採用し、アッパー全面に人工皮革を使用したローカットタイプです。 アッパー(本体部分)にオール人工皮革を使用しています。 商品スペック 仕様・規格 JSAA A種認定 参考質量:約430g(26.5cm/片足) 寸法(cm):27.0 色:ブラック/ブラック 足幅サイズ:EEE相当 規格:JSAA A種認定 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:9H UK(イギリス)規格サイズ:8H EU(ヨーロッパ)規格サイズ:43.5 材質 甲被:人工皮革 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 中敷き:合成樹脂(EVA)

シーン...安全靴

メインカラー...ブラック

自宅保管してたため箱が少し破れています!

写真にのしてるので確認してください

箱なしでもよければ値段下げれます!

一度も履いていないため新品未使用にしています

よろしくお願い致します!

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド アシックス 商品の状態 新品、未使用

