【ブランド】 Lee

【年代】1940’s

【サイズ】59cm

※多少の誤差がある場合があります。

【商品説明】

40sビンテージLeeのハットです。Du Point社のWater Repellent Shape Retaining(濡れても形崩れしにくい)を採用した、ニューヨーク五番街、LeeのBlack Labelのハットです。汗止めの刻印から、豊かな自然と学生の街とで知られる同ニューヨーク州のIthacaにあったThe Sports Shopで販売されていた品と思われます。モデル名は”Warren”で、ややブリムが広めのスポーティーな40年代らしいデザインですが、クラウンの高さも十分にあり、深めに被ったり斜めに被っても紳士的なシルエットを保つようなオールラウンダーです。合わせやすいブラウンと、滅多に見ることのない大きめサイズの7 1/2(60cm)です。状態も使用感はありますが、過度の使用感やダメージはなく今後とも使用可能な希少な品となっております。

【状態】

内外装ともに多少の使用感と汚れ、それに伴う経年の状態ありますので画像をご確認ください。特筆するような目立った傷や汚やダメージはなく今後とも比較的綺麗に着用いただける程度です。丁寧に検品して記載していますが、古着であるため完品ではない事ご了承ください。

【発送方法について】

送料は無料です。シャツ、薄手のジャケットやパンツ等は簡易包装にてゆうゆうメルカリ便にて発送させていただいておりますのでご了承ください。また、大きさや厚み等により、発送方法をクロネコヤマトの匿名配送に変更する場合がございますのであらかじめご了承願います。発送についてはスピーディーな対応を心がけております。

その他メンズ、レディースのビンテージアイテム等を出品中です。

よろしければそちらもご覧ください。#VintageHafen

Code:

#ヴィンテージハット

#ステットソン

#30s

#50s

#Vintagehafenアンティーク

#Vintagehafenビンテージ

商品の情報 ブランド リー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

