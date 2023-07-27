人気の雑貨がズラリ！ ノートパソコンHP 450 G3 15インチ i3 ssd 256 + 500 ノートPC

ノートパソコン/ i3 ssd 256+ HDD 500GB

【即戦力ノート】デル E5570 i5/8/256 オフィス、アドビCS6等



galleria Q675 3台 状態不安定だが動作出来る事もあり

Windows 11 #HP ノートパソコン

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■メーカー: HP Probook 450 g3

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■液晶モニターサイズ: 15.6インチ HD

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■CPU: Intel Core i3 -6100U @ 2.30GHz

dynabook GCX83/ULE 11世代i5/36GB/1TB Win11

■メモリ: 8GB

EPSON Endeavor NJ4300E 第8世代フルHD Webカメラ付

■SSD : 256GB + HDD 500GB搭載★

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■光学ドライブ: DVDドライブ搭載

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■インターフェース： Intel HD Graphics,

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無線LAN搭載- WiFi内蔵, USB,

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ゲーミングPC Windows11pro IIYAMA製 ノートパソコン

■OSシステム: windows 11 Pro 64bit 【日本語版OS】

美品 iPad8世代32GB Wi-Fiモデル本体のみ



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Note:-ご希望の方Windows 10へ無料変更可能です。購入後メッセージお願いします。

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■付属品: 互換ACアダプターまたはACアダプター

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■保証: 標準1ヵ月間保証

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■コメント

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中古 パソコンには多数傷がある場合があります。傷度合いは商品写真にてご確認お願いします。

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バッテリは30分以上の動作確認済み(保証対象外)。

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初期不良交換期間一週間となります。

商品の情報 ブランド エイチピー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ノートパソコン/ i3 ssd 256+ HDD 500GBWindows 11 #HP ノートパソコン中古 ノートパソコン ノートPC パソコンMicrosoft Office 2021 日本語最新版 (Word Excel PowerPoint Access Outlook OneNote) ダウンロート版 「1User」 プロダクトキー付き、Windows 11 搭載■メーカー: HP Probook 450 g3■液晶モニターサイズ: 15.6インチ HD■CPU: Intel Core i3 -6100U @ 2.30GHz■メモリ: 8GB■SSD : 256GB + HDD 500GB搭載★■光学ドライブ: DVDドライブ搭載■インターフェース： Intel HD Graphics, 無線LAN搭載- WiFi内蔵, USB, 内蔵カメラ, Bluetooth, HDMI■OSシステム: windows 11 Pro 64bit 【日本語版OS】Note:-ご希望の方Windows 10へ無料変更可能です。購入後メッセージお願いします。■付属品: 互換ACアダプターまたはACアダプター■保証: 標準1ヵ月間保証インストール済み★Microsoft Office2021 (Word、Excel、PowerPoint)★LINE ★iTunes ★iPhoneのバックアップ等★Google Chrome ★定番高速ブラウザ★Instagram、Twitter、Skype 、Zoom★VLC media player ★動画再生ソフトWindows上でDVD/ISO/4Ｋ・HD動画も再生できます！★Microsoftdefender★セキュリティソフト■コメント中古パソコン安心30日保証付き！ご注文確定から１日-2日以内に発送手配, ★土日曜日と祝日は休みさせていただきます。★中古 パソコンには多数傷がある場合があります。傷度合いは商品写真にてご確認お願いします。バッテリは30分以上の動作確認済み(保証対象外)。初期不良交換期間一週間となります。

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