hide 書籍 X JAPAN LUNA SEA

○商品説明をご一読の上 '即購入'

○値引き

×バラ売り

主にメルカリなどやネットショップ、店頭での購入品です。

hide 書籍 X JAPAN LUNA SEA



ほぼ、帯付きが多いです。

※購入時からだいぶ時間が経過しているものがほとんどです。大体が中古で購入しているので、商品の状態もそれぞれ違い、綺麗な美品から、傷やスレ・汚れ色褪せ、帯の破れなどが一部あるものもございますが、読むにあたっては支障ないかと思われます。

商品の状態につきましては、「やや傷や汚れあり」としておりますが、詳しくは、写真にてご確認下さい。

発売から期間が長いものは経年の劣化も見られます。

人の手に渡っている物なので、完璧を求められている方は購入を控えた方がよろしいかと思います。

※納得の上ご購入して頂きたいので、気になる事がございましたら、ご購入前に遠慮なく質問して下さい。

※トラブル防止の為、ご購入前に商品説明を必ずお読みになってからお願い致します。

◇発送の際は、プチプチや梱包資材などを使用して、丁寧に梱包し発送させて頂きます。

【商品内容】

・hide BIBLE

・Pink Cloudy Sky

・君のいない世界

・Never Ending Dream

・兄弟 追憶のhide

・hide word FILE (新品・未開封)

・YOSHIKI/佳樹

・洗脳 地獄の12年からの生還 Toshl

・Xの生と死 宇宙を翔ける友へ TAIJI (CD付)

・TAIJI 沢田泰司

・SUGIZO 音楽に愛された男。その波乱の半生

・LUNA SEA The beginning of the Dream

・ヘドバン vol.30 (jealousy30周年メモリアル)

検索ワード

hide、hide with Spread Beaver、X、X JAPAN

YOSHIKI、TOSHI、PATA、HEATH、TAIJI、SUGIZO

LUNA SEA、Toshl

V系、ヴィジュアル系ロックバンド、

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

