【全商品オープニング価格 特別価格】 アシックス 安全靴BOA CP308.100ホワイトピュアシルバー 27.0cm スニーカー

JSAA規格A種認定品。A種 ガラス繊維強化樹脂の軽量先芯を使用。靴底の意匠とラバー配合を工夫し、優れたグリップ性を追求しました。靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。また、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。油で劣化しにくい耐油性ラバーを使用しています。

■質量:約500g(26.5cm)

■規格:JSAA規格A種 認定番号3008

■先芯:ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯

■適合する別売中敷き:1273A074

■インナーソール:取り外し式

製造国

ベトナム

サイズ

24-30

幅/ラスト

3E相当

アッパー素材

人工皮革(合成皮革)・合成繊維・ラバー

アウター素材

ゴム底

その他

インナーソール:取り外し式

品番 : 1271A055.100

商品の情報 商品のサイズ 27cm 商品の状態 新品、未使用

