●タイトル●Live Beautiful●内容●著名なデザインエキスパートでありインテリア デザイナーでもある Athena Calderone が、クリエイティブな人々がどのように空間を装飾しているかを紹介します。住宅所有者ごとに著者はデザインの旅のきっかけとなった最初のインスピレーションを探ります。 次に層状のテクスチャやパターン、収集されたピース、カスタマイズされたビネットなど、部屋の詳細を分析しこれらの高度な要素を自分の空間に取り入れる方法についてヒントを提供します。ここにある感動的な写真には、『なぜこのデザインが機能するのか』についての抽出可能なヒント、各家庭で使用されたリソース、および機能している原則の理解に役立ちます。●ページ数: 256ページ●サイズ: 23 x 3 x 28cm●発売日: 2020 /3●言語: 英語 ●その他●毎日休まず迅速な連絡対応に努めております。発送詳細は自己紹介欄をご確認くださいませ。ご不明な点はお気軽にご質問くださいませ。

