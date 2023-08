女神の古着をご覧いただきありがとうございます(^^)90年代の古着を中心に、個性的なアイテムを出品しています。

◆ 商品名 ◆

イギリスのファッションブランド、BURBERRYS OF LONDON(バーバリーロンドン)のボタンダウン仕様の長袖シャツになります。

◆ ポイント ◆

ノバチェックに胸の刺繍ロゴと人気の定番アイテム!彫刻ボタンの一枚は持っておきたいアイテム。

◆ 状態 ◆

古着ですが目立った傷や汚れはなく、まだまだこれからもたくさんお使い頂けます☆

◆ おすすめコーデ ◆

デニムやショートパンツで定番のかわいいスタイルに♪キレイ目コーデでまとめるならスラックスやテーパードパンツがオススメ☆ショートパンツやキャップ、ヴィンテージスニーカーを合わせて。少年っぽいアイテムを少女のような素材感で楽しむのもオススメ。

●サイズ→37(S)

●カラー→ネイビー

● 着丈→前身頃69㎝ 後身頃77㎝

身幅→49㎝

肩幅→45㎝

袖丈→58㎝

●素材→コットン

商品の情報 商品のサイズ S ブランド バーバリーロンドン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ S ブランド バーバリーロンドン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

