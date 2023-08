THE NORTH FACE ノースフェイス

ak457 guide jacket Mサイズ 新品未使用品



DryVent™ファブリックは、完全に防水性、防風性、通気性を持たせるように設計されています。

メンズ カルサイトジャケット

外側の表面は、耐久性のある撥水加工が施されており、水滴を形成して表面から水をはじきます。

各多層テキスタイルは、水蒸気が内側から外側に通過できるように設計されています。

カラーは落ち着いた色合いのカーキです。

✳︎サイズ XXL

肩幅57cm

身幅72cm

着丈100cm

袖丈69cm

新品未使用品をタグ付きのままお譲りします。

#ノースフェイス

#THE NORTH FACE

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

