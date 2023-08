安い購入 バーバリー 【動作OK】BURBERRY BU7638 ブラック 腕時計 腕時計(アナログ)

〜はじめにプロフィールをお読みください〜

【稼働品/ battery OK 】です。

【正規品/ genuine product 】です。

【クリーニング済み/ cleaning OK 】です。

……………………………………

商品の状態

……………………………………

一般的なUSED品です。

多少の擦り傷はございますが、

そのほか特に目立つような大きい傷やダメージはございません。

なかなか出回らないモデルでございます!

到着後すぐにご愛用いただけます♪

……………………………………

商品の詳細

……………………………………

カラー:ブラック

サイズ:約4.2cm(リューズ含まず)

腕周り:約18.0cm

動作 :確認済み(2022年12月電池交換済みです)

付属品:専用ケース、余りのコマ(2つ).

……………………………………

その他

……………………………………

千葉県公安委員会の許可証の元、古物市場にて購入したものです。

【正規品保証】いたします。

過去1度も経験はございませんが、コピー品であった場合、

返品返金対応をさせていただきますのでご安心ください。

……………………………………

#そが

#そがのバーバリー

……………………………………

ウォッチ/バングル/アクセサリー/ジュエリー/レディース /メンズ/アンティーク/ヴィンテージ/Burberrys/シティ/ヘリテージ/スクエア /ミリタリーコレクション

商品の情報 ブランド バーバリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

