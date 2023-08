モンクレールのダウン、新品未使用です。他のダウンを購入しましたので出品します。

イギリスの正規取扱店購入の正規品です。

正規品を示すタグ、QRコードもついております。

フードは取り外し可能です。

素人採寸ですが、下記の通りです。

肩幅 40cm

身幅 45cm

着丈 68cm

#モンクレール

#moncler

#カナダグース

#iena

#auralee

#オーラリー

#イエナ

#IENA別注

#date

#デイト

#dateスニーカー

#デイトスニーカー

#fuga

#別注

#大人カジュアル

#金子綾

#ニューバランス

#エンジニアードガーメンツ

#new balance

#engineered garments

#ユニクロ

#UNIQLO

#nb

#574 #576 #580 #991 #996 #997 #998 #1300 #1400 #1500 #1700

#usa

#uk

#beams

#ビームス

#CommedesGarcons

#コムデギャルソン

#supreme

#wtaps

#soph

#redwing

#mita #nike

#NIKE

#UNDEFEATED

#sacai

#yeezy

#jordan

#travis

#supreme

#ギャルソン

#GDC

#ガールズドントクライ

#dior

#ルイヴィトン

#travis

#トラヴィス

#seventen#yori#shetokyo#synetokyo#cygne#ツルバイマリコオイカワ#em.#エムドット#gypsohila#ボーダーズアットバルコニー#ADORE#obli#merlette#blamink#mylan#loulouwilloughby#regleam#machatt#金子綾#滝沢眞規子#大草直子#外村久美子#田中彩子#翁安芸#saqui#cen.

#DEUXIEMECLASSE#ドゥーズィエムクラス#drawer#ドゥロワー#アパルトモン#アドーア

#studiounicholson#auralee#yaeca#le##hyke#yleve#graphpaper#class#l'echoppe#junmikami#fumikauchida#jonnlynx#レショップ#ジュンミカミ#フミカウチダ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド モンクレール 商品の状態 新品、未使用

モンクレールのダウン、新品未使用です。他のダウンを購入しましたので出品します。イギリスの正規取扱店購入の正規品です。正規品を示すタグ、QRコードもついております。フードは取り外し可能です。素人採寸ですが、下記の通りです。肩幅 40cm身幅 45cm着丈 68cm#モンクレール#moncler#カナダグース#iena#auralee #オーラリー#イエナ#IENA別注#date#デイト#dateスニーカー#デイトスニーカー#fuga#別注#大人カジュアル#金子綾#ニューバランス#エンジニアードガーメンツ#new balance#engineered garments#ユニクロ#UNIQLO#nb#574 #576 #580 #991 #996 #997 #998 #1300 #1400 #1500 #1700#usa#uk#beams#ビームス#CommedesGarcons#コムデギャルソン#supreme#wtaps#soph#redwing#mita #nike#NIKE#UNDEFEATED#sacai#yeezy#jordan#travis#supreme#ギャルソン#GDC#ガールズドントクライ#dior#ルイヴィトン#travis#トラヴィス#seventen#yori#shetokyo#synetokyo#cygne#ツルバイマリコオイカワ#em.#エムドット#gypsohila#ボーダーズアットバルコニー#ADORE#obli#merlette#blamink#mylan#loulouwilloughby#regleam#machatt#金子綾#滝沢眞規子#大草直子#外村久美子#田中彩子#翁安芸#saqui#cen.#DEUXIEMECLASSE#ドゥーズィエムクラス#drawer#ドゥロワー#アパルトモン#アドーア#studiounicholson#auralee#yaeca#le##hyke#yleve#graphpaper#class#l'echoppe#junmikami#fumikauchida#jonnlynx#レショップ#ジュンミカミ#フミカウチダ

