【国内即発送】 新品 未使用 シーズンズランタン 2018 グローブ コールマン ほや ライト/ランタン

コールマン シーズンズランタン シリーズ 2018 のグローブです。

予備用として長期保管してた新品の未使用品です。

キャンプ用品整理のため出品致します。

販売個数が限られたシーズンズランタングローブですので、新品未使用品は、滅多に手に入らないと思います。

お探しの方はこの機会にどうぞ。

コールマン

ランタン

シーズンズランタン

2018

ほや

グローブ

パーツ

部品

廃盤

Coleman

Season’s lantern

ライトの種類···ランタン・オイルランプ

ランタンの種類···液体燃料式ランタン

商品の情報 ブランド コールマン 商品の状態 新品、未使用

