○アイテム美品 Paul Smith ポールスミス テーラードジャケット シングル 3B ストライプ ブラック 黒シングル3ボタン(3B)背抜きサイドベンツ肩パッド 無○サイズL2サイズ(L相当)※サイズはL2でLサイズの丈のまま少し横幅にゆと りを持たせたサイズになります。 2Lとは違いますのご注意ください‼︎着丈80cm肩幅46cm身幅50cm袖丈59cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態 目立った傷や汚れ等がなく比較的美品です。○カラー○素材 ジャケット 表地 ウール100% 裏地 キュプラ100%○配送簡易包装にて1〜2日(土日は月曜日発送)程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。〇購入先 ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店(AACD) 鑑定済商品〇お願い 素人検品のためまれに見落としがある場合があります。 不備などございましたら、『受取評価前』にご一報をお願いいたします。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号20230627-0810-3280-0014

