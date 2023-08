ブランド:YCHAI イカイ

【美品】TALKING ABOUT THE ABSTRACTION 転写 デニム



SUNDINISTA EXPERIENCE SKINSⅡ

ROBUSTO(YPU004-2DS0001) ロブスト メンズ イタリア

90s Vintage リーバイス501 US デッドストック バレンシア工場製

ジーパン デニムパンツ

00s Levi's 517 Boot Cut



★ vintage 70s★Levis501 66前期★goodsize

ブランド : YCHAI

DOLCE&GABBANA 蛇革ロゴパッチ クラッシュ加工デニムパンツ 46

素材 : 綿99% ポリウレタン1%

USNAVY 40s ベイカーデニムパンツ ワイドデニム トラウザーパンツ

革パッチ:表側 やぎ革、裏側 牛革

Levi's 501xx made in USA ヴィンテージ

サイズ30

descendant shore denim beach trousers

ウエスト:39cm

1483-11c

股下:69cm

SAMURAI デニム S501XX-AI 29 #2473

裾幅:18cm

MARNI パンツ(denim)最終値下げ



1PIU1UGUALE3ダメージ加工デニムパンツ

YCHAI【イカイ】

Levi's/リーバイス EDIFICE別注



ヒステリックグラマー TH加工 WW2 ハードリメイク加工ストレートデニムパンツ

股下を縮める為に、何度か乾燥機にかけたため革パッチの文字が薄くなっていますが、使用としては1回着用しました。

新品未使用 ディーゼル LUSTER ストレッチ W29 L30



リーバイス LEVI'S 646 フレアパンツ フレアデニム vintage

裾上げを2cm、オリジナルと同様のチェーンステッチで仕上げてあります。

CAN'T BUST'EM FRISKO JEENS フリスコ W36×31



Acne Studios アクネストゥディオズ ブラックデニム サイズ29



EDWIN vintage flare denim フレアデニム ブーツカット

INCOTEX インコテックス

RICK OWENS DRKSHDW ストレッチ デニム パンツ S

RED SLACKS レッド スラックス

Polar Skate Co big boy ウォッシュドブラック Lサイズ

PT01 PT 01 ピーティーゼロウーノ

リーバイス 501 66前期 オリジナル 色落ち抜群 雰囲気抜群

PT05 05 ピーティーゼロチンクエ

マーガレット・ハウエル デニム w29L34

PT TORINO ピーティートリノ

激レア!好シルエット!90s~00s ワイド デニム フレア レイバーパンツ

GERMANO ジェルマーノ

【新品未着用】THE ROW デニム 32サイズ

C+ チープラス シープラス

polar skate co. big boy

giabsarchivio ジャブス アルキヴィオ

Bonum ワイドデニムパンツ

BERWICH ベルウィッチ

JACQUEMUS 加工 デニムパンツ 30

CIRCOLO チルコロ

好感度UP ダメージ加工デニムパンツ メンズ Gパン ジーンズ メンズ スキ8d

JACOB COHEN ヤコブコーエン

POLAR SKATE DENIM ポーラースケート 93 ステッカーあり

SIVIGLIA シヴィリア

Maison Margiela Six MM6 ワイドデニム

TAGLIATORE タリアトーレ

ラスト1点です w33 S409XXX サンノゼ大戦モデル ワンピースオブロック

LARDINI ラルディーニ

Nudie Jeans/ヌーディージーンズ 1004663 GRIM TIM

HERRICK ヘリック

evisu道楽ジーンズ No2.みかん 34 in

SAKE サケ

正規品 ディースクエアード usedジーンズ サイズ44

BRAMS F ビームス

90s Levi's sport jeans

Brilla per il gusto ブリッラ

supreme Rigid Baggy Jean Rigid Indigo 30

別注

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ブリッラペルイルグスト 商品の状態 未使用に近い

ブランド:YCHAI イカイROBUSTO(YPU004-2DS0001) ロブスト メンズ イタリア ジーパン デニムパンツ ブランド : YCHAI素材 : 綿99% ポリウレタン1%革パッチ:表側 やぎ革、裏側 牛革サイズ30ウエスト:39cm 股下:69cm 裾幅:18cmYCHAI【イカイ】股下を縮める為に、何度か乾燥機にかけたため革パッチの文字が薄くなっていますが、使用としては1回着用しました。裾上げを2cm、オリジナルと同様のチェーンステッチで仕上げてあります。INCOTEX インコテックスRED SLACKS レッド スラックスPT01 PT 01 ピーティーゼロウーノPT05 05 ピーティーゼロチンクエPT TORINO ピーティートリノGERMANO ジェルマーノC+ チープラス シープラスgiabsarchivio ジャブス アルキヴィオBERWICH ベルウィッチCIRCOLO チルコロJACOB COHEN ヤコブコーエンSIVIGLIA シヴィリアTAGLIATORE タリアトーレLARDINI ラルディーニHERRICK ヘリックSAKE サケBRAMS F ビームスBrilla per il gusto ブリッラ別注

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ブリッラペルイルグスト 商品の状態 未使用に近い

ポロ プリントホワイトデニムDENHAM 大きいサイズ 50 ダメージ加工デニム XXL ジーンズ【激渋】Dsquared2 クラッシュデニムパンツ ストレート ペイント 42OrdinaryFits オーディナリーフィッツ デニムパンツヘキシコ オアスロウ デニムパンツジースターロウ 5620 3D ZIP KNEE SKINNY 定価35200円USA製 80s 90s Levis ホワイトデニム デニム ジーンズ D875LEVI'S® × NIGO HICKORY STRIPE 501® 33ヴィンテージ 501 66後期