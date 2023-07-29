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大割引 【極美品　パリコレ商品】コムデギャルソンシャツ　アートシャツ　17AW　入手困難 シャツ

商品の説明

【ブランド】
ヴィンテージ LANVIN Studio 開襟サテンシャツ 総柄 サイズ50

POLYPLOID "SHIRT JACKET C" 3
COMME des GARCONS SHIRT
Marni 2019ss the kissオープンカラーシャツ

remilla レミーラ ドルマンダンガリーシャツ
【商品詳細】
#50s rayon Open colour shirt long sleeve

グッチ 長袖シャツ チェック柄 スリムタイプ スカイブルー系 シャツサイズ41
・極美品　希少品　入手困難
ヴィンテージ*スタイルアイズ*東洋 シュガーケーン*開襟 半袖 ボーリングシャツ
・2017AW　パリコレアイテム
ヴィンテージ　デニムウェスタンシャツ
・フェイス　顔　抽象画
【完売品】TOYMACHINE * SHIRTS BLUEアロハシャツ
・アーティスト　コラボ
casey casey PAPER CHEMISE BIG SHIRT XXL
・Alexis Beauclair
リアルマッコイズ　BUCOシャツ　刺繍　Lサイズ
・パイピングテープ
ストライプシャツ シュガーケーン
・Sサイズ
定価6万DRIES VAN NOTEN CHINON シャツ 柄 48
・ホワイト　白　ブルー　青
【美品】UnitedArrows 別注 andersson bell 馬柄

☆新品☆海外限定☆THE NORTH FACE サイズ M フランネルシャツ
コムデギャルソンシャツの2017AW商品、パリコレクションアイテムのシャツです！
WTAPS league L グレー chief champion

COMME des GARCONS SHIRT　ジュンヤワタナベ　ユニオン柄
フロントの大きな顔のデザインが特徴的なアイテムで、Alexis Beauclairとのコラボ商品です。
wtaps FLYERS LS COTTON.WEATHER

【新品未使用タグ付】COMOLI　プルオーバーシャツ　ネルシャツ　紺赤チェック
パイピングテープでデザインされたフェイスは、他のブランドにないデザインでさすがコムデギャルソンと言った感じです。
完売品 ポータークラシック ロールアップシャツ ブラック 18SS L 新古品

ポータークラシック　ギンガムチェックロールアップシャツ
そもそもの生産量も少なく、パリコレアイテムなのでほぼ流通量はゼロです。
山と道 ULシャツ UL Shirt ウルトラライトシャツ burgundy Ｍ

初期　テンダーロイン　プリント　フランネル　ネルシャツ　L
他のサイトでも同時に出品しているため、お探しだった方、気になる方はお早めのご購入お勧めします。
【70s】NATNAST オープンカラー　半袖ボウリングシャツ　チェーン刺繍

60s LEE ワークシャツ　デッドストック
↓以下参考サイト参照↓
Supreme Nylon Filled Shirt

wackomariaファティーグジャケットLサイズ
抽象画のような顔がファーストルックを飾る。パイピングテープでできた立体感あるその顔は、次から次へとあらゆる表情で登場する。色柄も様々で、真っピンクから、ドット、トリコロールカラーまで。シャツの上で楽しむアートは、ユーモアに溢れている。
新品未使用❗️メンズ 半袖ポロシャツ ポロシャツ XLサイズ ワンポイント刺繍入り

オーラリー AURALEE シャツ チェック
【状態】
希少dries van noten シャツ　ドリスヴァンノッテン　刺繍

supreme バッファロー　ブロック　シャツ
特に大きな傷や汚れはなく、まだまだ末長くお使いいただけます。
サンローラン　ベイビーキャット　シャツ　レオパード　豹柄

H BEAUTY&YOUTH / ストライプシャツ / ピンク/ Mサイズ
【カラー】
WACKO MARIA 22SS 半袖 TIM LEHI 風ハワイアンシャツ

HIDEさま　専用
ホワイト　ブルー　ブラウン　白　青　茶色
スウェーデン軍 M-39 グランパシャツ ORANGE染め プルオーバーシャツ

美品 WACKOMARIA 20SS 伊勢丹限定 アロハ 半袖 L
【デザイン】
MIU MIU ARCHIVE Paisley Silk Shirts

廃盤WACKOMARIA CHAINS MARIA HAWAIIAN SHIRT
フェイス　顔　抽象画　パイピングテープ
レア【アメリカ古着❗️】カーハート　パッチワーク　オーバーサイズビッグシルエット

wacko maria dickies ワコマリア　ディッキーズ　レオパード
【サイズ】
YVES SANT LAURENT スカート　L

tenderloin テンダーロイン T-WORK S/S ワークシャツ S 白
表記サイズ　 Sサイズ
【レア】ステューシー アロハシャツ 総柄 8ボール 半袖シャツ シャネル
肩幅 : 47
未使用　WEIRDO ウィアード　長袖　シャツ　GLAD HAND ホワイト
身幅 : 55
ダンヒル　グラフィック　ショートスリーブシャツ　dunhill
着丈 : 74.5
美品 定番 ポロラルフローレン オックスフォード ボタンダウンシャツ
袖丈 : 60
XLサイズ wackomaria 56 tattoo studio 長袖 アロハ

60s-70s MONTGOMERY WARD geometric shirt
＊平置きでの実測寸法となりますので若干の誤差がございます、ご了承願います。
ジャンネット　最終値下げです！

keboz ケボズ ベースボールシャツ size XL
【その他】
DRIES VAN NOTEN シャツ

未使用・04・XL /WTAPS・WCPO 01・212WVDT-JKM01
他アプリにも出品中の為売り切れ次第予告なく削除します。
n.hoolywood flower aloha セットアップ
気になっている方はお早めに。
新品　 WAXMAN BROTHERS KOREAN オーバーシャツ
お値下げ交渉も可能です。お気軽にコメントしてください(^^)

Supreme Doughboy S/S Work Shirt

商品の情報

商品のサイズS
ブランドコムデギャルソンシャツ
商品の状態未使用に近い

Supreme シュプリーム　20SS ジャガードロゴ柄デニムボタンダウンシャツ

visvim 16SS WALLY SHIRT PRINTED CHECK

NEXTRAVELER TOOLS トラベルシャツ ブルー サイズL

TAAKK 23SS 花柄シルクシャツ

バレンシアガ バックロゴ　チェックシャツ　オーバーサイズ

登坂着用　SAINT LAURENT■16SSフレイドヘムシャツ

・sun surf special edition royal hawaiian

【人気ブランド！】アイ コムデギャルソン　長袖シャツ

90s ポロ ラルフローレン 開襟 オープンカラー 半袖 シャツ L ネイビー
【ブランド】COMME des GARCONS SHIRT【商品詳細】 ・極美品　希少品　入手困難 ・2017AW　パリコレアイテム ・フェイス　顔　抽象画 ・アーティスト　コラボ ・Alexis Beauclair ・パイピングテープ ・Sサイズ ・ホワイト　白　ブルー　青コムデギャルソンシャツの2017AW商品、パリコレクションアイテムのシャツです！フロントの大きな顔のデザインが特徴的なアイテムで、Alexis Beauclairとのコラボ商品です。パイピングテープでデザインされたフェイスは、他のブランドにないデザインでさすがコムデギャルソンと言った感じです。そもそもの生産量も少なく、パリコレアイテムなのでほぼ流通量はゼロです。他のサイトでも同時に出品しているため、お探しだった方、気になる方はお早めのご購入お勧めします。↓以下参考サイト参照↓抽象画のような顔がファーストルックを飾る。パイピングテープでできた立体感あるその顔は、次から次へとあらゆる表情で登場する。色柄も様々で、真っピンクから、ドット、トリコロールカラーまで。シャツの上で楽しむアートは、ユーモアに溢れている。【状態】特に大きな傷や汚れはなく、まだまだ末長くお使いいただけます。【カラー】ホワイト　ブルー　ブラウン　白　青　茶色【デザイン】フェイス　顔　抽象画　パイピングテープ【サイズ】表記サイズ　 Sサイズ肩幅 : 47身幅 : 55着丈 : 74.5袖丈 : 60＊平置きでの実測寸法となりますので若干の誤差がございます、ご了承願います。【その他】他アプリにも出品中の為売り切れ次第予告なく削除します。気になっている方はお早めに。お値下げ交渉も可能です。お気軽にコメントしてください(^^)

商品の情報

商品のサイズS
ブランドコムデギャルソンシャツ
商品の状態未使用に近い

大割引 【極美品　パリコレ商品】コムデギャルソンシャツ　アートシャツ　17AW　入手困難 シャツ

58分钟前

大割引 【極美品　パリコレ商品】コムデギャルソンシャツ　アートシャツ　17AW　入手困難 シャツ

¥22,000 ¥12,320

(税込) 送料込み
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739eedb005460
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買得 【極美品 パリコレ商品】コムデギャルソンシャツ アートシャツ

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Collection：2020 A/W COMME des GARCONS SHIRT｜コムデギャルソン店舗

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ティグランアヴェティスヤン × TRADING MUSEUM COMME des GARCON 17AW トレーディングミュージアム コムデギャルソン 缶詰 ステッチデザイン ハンドペイント 半袖 Tシャツ ブラック系【中古】

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