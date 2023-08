LOUIS VUITTON

NBAコラボモノグラム半袖Tシャツ

2021AW LOUIS VUITTON × NBA by virgil abloh ルイヴィトン ヴァージル

Tシャツ size L RM212M NPG HLY10W

【サイズ】

L

肩幅49.5cm 身幅56cm 総丈73.5cm 袖丈24cm

カラー ブラック&ホワイト

購入先 LOUIS VUITTON 正規店

LOUISVUITTONの NBAコラボTシャツです。

購入後数回着用しました。

前面にモノグラムが大きくプリントしてあるので一目で同ブランドのものとわかり、カラーも黒白ですので非常に合わせやすいです。

プリントの割れ等もありません。

あくまで中古品ですので神経質な方、完璧をお求めの方はご遠慮下さい。

希少な商品のため、お値下げは完全に不可でお願いいたします!!

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

