【18％OFF】 90'sビンテージ古着！カナダ製 Australian Outback デニム Gジャン/デニムジャケット

MADE IN CANADA。

サイズ XS/TP。※かなり大きな作りです。普通にM〜Lサイズ 程度あります。

実寸、

●肩幅49センチ。

●身幅57センチ。

●着丈72センチ。

●袖丈54センチ。

1990年代頃の物かと思います。カナダ製、あまり見ないブランドですがカモノハシ?のような動物の刺繍が入った雰囲気の良いタグが付いています。カバーオールというよりは着丈が長いデニムジャケット、ジージャンといった感じで、襟がヌバックで切り返してあるのも珍しいディテールです。下部のポケットは2重仕立てになっておりフラップの下からと斜めからと部屋が分かれています。リベット留めされているのも嬉しいです。袖が動かしやすいように後ろ身頃にはアクションプリーツが施されています。作りも良く、個性的な一着です。コンディションは適度な使用感はありますが、特に気になるような箇所もなく美品です。キレイな商品ですが、あくまでビンテージ古着ですので、ご理解頂ける方のみご購入よろしくお願いします。

The Australian Outback Collection

カナダ製

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

