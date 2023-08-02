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【最安値】 キャンドルジュン✖️ Mao Simmons スカルキャンドル① アロマ/キャンドル

商品の説明

限定発売された、Candle June ×Mao Simmonsデザインのスカルキャンドルです。
キャンドルホルダー バジル diptyque

キャンドルジュン✖️ Mao Simmons スカルキャンドル①
幅14cm
No.2304-46 スクエアサシェ 香り袋 2個組 花柄パッチワーク ベージュ
高さ17.5cm
キャンドルワークス 固形染料 28色セット 新品未使用 candleworks
奥行き20cm
キャンドルホルダー バジル diptyque

キャンドルジュン✖️ Mao Simmons スカルキャンドル①
箱にはデザイン以外に汚れや傷があります。
No.2304-46 スクエアサシェ 香り袋 2個組 花柄パッチワーク ベージュ
箱の横にはMao Simmonsさんのサインもあります。
キャンドルワークス 固形染料 28色セット 新品未使用 candleworks
新品、未使用ですが自宅で保管していた物ですので、気になさる方はご遠慮ください。　
キャンドルホルダー バジル diptyque

キャンドルジュン✖️ Mao Simmons スカルキャンドル①
興味がある方はコメントよろしくお願いします。
No.2304-46 スクエアサシェ 香り袋 2個組 花柄パッチワーク ベージュ

キャンドルワークス 固形染料 28色セット 新品未使用 candleworks
種類···キャンドル

キャンドルホルダー バジル diptyque

商品の情報

商品の状態新品、未使用

キャンドルジュン✖️ Mao Simmons スカルキャンドル①

No.2304-46 スクエアサシェ 香り袋 2個組 花柄パッチワーク ベージュ

キャンドルワークス 固形染料 28色セット 新品未使用 candleworks

キャンドルホルダー バジル diptyque
限定発売された、Candle June ×Mao Simmonsデザインのスカルキャンドルです。幅14cm 高さ17.5cm 奥行き20cm箱にはデザイン以外に汚れや傷があります。箱の横にはMao Simmonsさんのサインもあります。新品、未使用ですが自宅で保管していた物ですので、気になさる方はご遠慮ください。　興味がある方はコメントよろしくお願いします。種類···キャンドル

商品の情報

商品の状態新品、未使用

【最安値】 キャンドルジュン✖️ Mao Simmons スカルキャンドル① アロマ/キャンドル

2分钟前

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(税込) 送料込み
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出品者

27acc0a

 1898

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コメント (8)

27acc0a
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