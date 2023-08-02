【最安値】 キャンドルジュン✖️ Mao Simmons スカルキャンドル① アロマ/キャンドル

限定発売された、Candle June ×Mao Simmonsデザインのスカルキャンドルです。
キャンドルホルダー バジル diptyque
キャンドルジュン✖️ Mao Simmons スカルキャンドル①
幅14cm
No.2304-46 スクエアサシェ 香り袋 2個組 花柄パッチワーク ベージュ
高さ17.5cm
キャンドルワークス 固形染料 28色セット 新品未使用 candleworks
奥行き20cm
キャンドルホルダー バジル diptyque
キャンドルジュン✖️ Mao Simmons スカルキャンドル①
箱にはデザイン以外に汚れや傷があります。
No.2304-46 スクエアサシェ 香り袋 2個組 花柄パッチワーク ベージュ
箱の横にはMao Simmonsさんのサインもあります。
キャンドルワークス 固形染料 28色セット 新品未使用 candleworks
新品、未使用ですが自宅で保管していた物ですので、気になさる方はご遠慮ください。
キャンドルホルダー バジル diptyque
キャンドルジュン✖️ Mao Simmons スカルキャンドル①
興味がある方はコメントよろしくお願いします。
No.2304-46 スクエアサシェ 香り袋 2個組 花柄パッチワーク ベージュ
キャンドルワークス 固形染料 28色セット 新品未使用 candleworks
種類···キャンドル
キャンドルホルダー バジル diptyque
キャンドルジュン✖️ Mao Simmons スカルキャンドル①
No.2304-46 スクエアサシェ 香り袋 2個組 花柄パッチワーク ベージュ
キャンドルワークス 固形染料 28色セット 新品未使用 candleworks
キャンドルホルダー バジル diptyque
限定発売された、Candle June ×Mao Simmonsデザインのスカルキャンドルです。幅14cm 高さ17.5cm 奥行き20cm箱にはデザイン以外に汚れや傷があります。箱の横にはMao Simmonsさんのサインもあります。新品、未使用ですが自宅で保管していた物ですので、気になさる方はご遠慮ください。 興味がある方はコメントよろしくお願いします。種類···キャンドル