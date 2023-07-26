●日本正規品● ★新品未使用★ココセリュックスゴールド ダイヤモンドレザー3WAYバッグ ショルダーバッグ

ココリュックスゴールドの上品で柔らかなダイヤモンドレザーのバッグです。

クロエ ドリュー ショルダーバッグ

カラーはベビーピングです^_^

coach クリアトートバッグ・ブラック

子育てでリュックを使用することが多くなり、新品未使用のままで自宅保存しておりました。

polene ポレーヌ ショルダーバッグ ナンバーナイン

子育て中なので発送まで長めにとっていますが、その日発送できることもあります！

MULBERRY 2WAYハンドバッグ ショルダーバッグ アレクサ ブラウン

よろしくお願いします。

rrr様☺︎ BALENCIAGA ショルダーバック



フルラ メトロポリス ショルダーバッグ グレー



♡激カワ♡ NICOLE LEE ニコール リー 2wayバッグ 入手困難

商品仕様

ハンドバッグ ショルダーバッグ パープル 本革 チェーンバッグ ラコステ

[サイズ（約）]縦25×横40×マチ14cm

COACH コーチ ウォレット ショルダー バッグ

ハンドル立上り 20〜24cm

訳あり新品！ケイトスペード 2WAY ショルダー ハンド バッグ

ショルダー立上り 39〜47cm

ルイヴィトン プチマルソー ショルダーバッグ ポシェット

[重量]約838g（付属品含む）

✨美品✨コーチ ショルダーバッグ ハンドバッグ デニム チェーン 2way

[素材]表地：牛革 裏地：ポリエステル

【新品】コール ハーン スモール 3 IN 1 トート ゼブラ プリント

[仕様]付属（取り外し可）：ショルダーストラップ、スマホポーチ＆チャーム、Ｄカン 開閉：ファスナー式 底ビョウ：無 裏地：有

yoikadakada ショルダーバッグ

[ポケット]内側：ファスナーポケット×1、オープンポケット×2 外側：ファスナーポケット×1

美品 ショルダーバッグ シャーク ハンドバッグ 革 日本製 JRA 国産



美品✨グッチ ショルダーバッグ gg pvc レザー ポシェット 斜め掛け

価格¥77,990 (税込)

✴︎Burberryハンドバッグ✴︎ ワンショルダー ノバチェック チャーム付き

メーカー直販価格 ￥242,000

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ココリュックスゴールドの上品で柔らかなダイヤモンドレザーのバッグです。カラーはベビーピングです^_^子育てでリュックを使用することが多くなり、新品未使用のままで自宅保存しておりました。子育て中なので発送まで長めにとっていますが、その日発送できることもあります！よろしくお願いします。商品仕様[サイズ（約）]縦25×横40×マチ14cm ハンドル立上り 20〜24cm ショルダー立上り 39〜47cm [重量]約838g（付属品含む） [素材]表地：牛革 裏地：ポリエステル [仕様]付属（取り外し可）：ショルダーストラップ、スマホポーチ＆チャーム、Ｄカン 開閉：ファスナー式 底ビョウ：無 裏地：有 [ポケット]内側：ファスナーポケット×1、オープンポケット×2 外側：ファスナーポケット×1価格¥77,990 (税込)メーカー直販価格 ￥242,000

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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