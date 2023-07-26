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●日本正規品● ★新品未使用★ココセリュックスゴールド ダイヤモンドレザー3WAYバッグ ショルダーバッグ

商品の説明

ココリュックスゴールドの上品で柔らかなダイヤモンドレザーのバッグです。
クロエ　ドリュー　ショルダーバッグ
カラーはベビーピングです^_^
coach クリアトートバッグ・ブラック
子育てでリュックを使用することが多くなり、新品未使用のままで自宅保存しておりました。
polene ポレーヌ　ショルダーバッグ　ナンバーナイン
子育て中なので発送まで長めにとっていますが、その日発送できることもあります！
MULBERRY 2WAYハンドバッグ ショルダーバッグ アレクサ ブラウン
よろしくお願いします。
rrr様☺︎ BALENCIAGA ショルダーバック

フルラ メトロポリス　ショルダーバッグ グレー

♡激カワ♡ NICOLE LEE ニコール リー 2wayバッグ 入手困難
商品仕様
ハンドバッグ　ショルダーバッグ　 パープル　本革　チェーンバッグ　ラコステ
[サイズ（約）]縦25×横40×マチ14cm
COACH コーチ ウォレット　ショルダー　バッグ
ハンドル立上り 20〜24cm
訳あり新品！ケイトスペード 2WAY ショルダー ハンド バッグ
ショルダー立上り 39〜47cm
ルイヴィトン プチマルソー ショルダーバッグ ポシェット
[重量]約838g（付属品含む）
✨美品✨コーチ ショルダーバッグ ハンドバッグ デニム チェーン 2way
[素材]表地：牛革 裏地：ポリエステル
【新品】コール ハーン スモール 3 IN 1 トート ゼブラ プリント
[仕様]付属（取り外し可）：ショルダーストラップ、スマホポーチ＆チャーム、Ｄカン 開閉：ファスナー式 底ビョウ：無 裏地：有
yoikadakada ショルダーバッグ
[ポケット]内側：ファスナーポケット×1、オープンポケット×2 外側：ファスナーポケット×1
美品 ショルダーバッグ シャーク ハンドバッグ 革 日本製 JRA 国産

美品✨グッチ　ショルダーバッグ gg pvc レザー ポシェット　斜め掛け
価格¥77,990 (税込)
✴︎Burberryハンドバッグ✴︎　ワンショルダー　ノバチェック　チャーム付き
メーカー直販価格 ￥242,000

バオバオ　BAOBAO 　カルトン　グレーです　ショルダーバッグ　美品

商品の情報

商品の状態新品、未使用

PRADA プラダ　ショルダーバッグ　グリーン　カーキ　プレート

✨極美品✨グッチ ショルダーバッグ ワンショルダー GGキャンバス×レザー 黒

LOUIS VUITTON ハンドバッグ 限定デザイン

FENDI ズッカ柄 マンマバケット ハンドバッグ
ココリュックスゴールドの上品で柔らかなダイヤモンドレザーのバッグです。カラーはベビーピングです^_^子育てでリュックを使用することが多くなり、新品未使用のままで自宅保存しておりました。子育て中なので発送まで長めにとっていますが、その日発送できることもあります！よろしくお願いします。商品仕様[サイズ（約）]縦25×横40×マチ14cm ハンドル立上り 20〜24cm ショルダー立上り 39〜47cm [重量]約838g（付属品含む） [素材]表地：牛革 裏地：ポリエステル [仕様]付属（取り外し可）：ショルダーストラップ、スマホポーチ＆チャーム、Ｄカン 開閉：ファスナー式 底ビョウ：無 裏地：有 [ポケット]内側：ファスナーポケット×1、オープンポケット×2 外側：ファスナーポケット×1価格¥77,990 (税込)メーカー直販価格 ￥242,000

商品の情報

商品の状態新品、未使用

●日本正規品● ★新品未使用★ココセリュックスゴールド ダイヤモンドレザー3WAYバッグ ショルダーバッグ

56分钟前

●日本正規品● ★新品未使用★ココセリュックスゴールド ダイヤモンドレザー3WAYバッグ ショルダーバッグ

¥30,000 ¥17,100

(税込) 送料込み
5
10
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www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

aa6fac5273d4

 1480

本人確認済
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コメント (10)

aa6fac5273d4
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COCOCELUX GOLD　ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾚｻﾞｰ　網手ﾊﾝﾄﾞﾙ　3WAYﾊﾞｯｸﾞ-COCOCELUX GOLD

COCOCELUX GOLD　ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾚｻﾞｰ　網手ﾊﾝﾄﾞﾙ　3WAYﾊﾞｯｸﾞ-COCOCELUX GOLD


COCOCELUX GOLD　ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾚｻﾞｰ　ﾏﾙﾁ3WAYﾊﾞｯｸﾞ　ﾎﾟｰﾁ付き-COCOCELUX GOLD

COCOCELUX GOLD　ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾚｻﾞｰ　ﾏﾙﾁ3WAYﾊﾞｯｸﾞ　ﾎﾟｰﾁ付き-COCOCELUX GOLD


超美品 ココセリュックスゴールド ダイヤモンドレザー3WAYバッグ ベビーピンク

超美品 ココセリュックスゴールド ダイヤモンドレザー3WAYバッグ ベビーピンク


超美品 ココセリュックスゴールド ダイヤモンドレザー3WAYバッグ ベビーピンク

超美品 ココセリュックスゴールド ダイヤモンドレザー3WAYバッグ ベビーピンク


COCOCELUX GOLD ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾚｻﾞｰ 網手ﾊﾝﾄﾞﾙ 3WAYﾊﾞｯｸﾞ | material

COCOCELUX GOLD ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾚｻﾞｰ 網手ﾊﾝﾄﾞﾙ 3WAYﾊﾞｯｸﾞ | material


未使用　ココセリュックスゴールド　ダイヤモンドレザー　3wayバッグ　ショルダー

未使用　ココセリュックスゴールド　ダイヤモンドレザー　3wayバッグ　ショルダー


COCOCELUX GOLD　ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾚｻﾞｰ　ﾏﾙﾁ3WAYﾊﾞｯｸﾞ　ﾎﾟｰﾁ付き-COCOCELUX GOLD

COCOCELUX GOLD　ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾚｻﾞｰ　ﾏﾙﾁ3WAYﾊﾞｯｸﾞ　ﾎﾟｰﾁ付き-COCOCELUX GOLD

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