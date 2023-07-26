●日本正規品● ★新品未使用★ココセリュックスゴールド ダイヤモンドレザー3WAYバッグ ショルダーバッグ

ココリュックスゴールドの上品で柔らかなダイヤモンドレザーのバッグです。
クロエ ドリュー ショルダーバッグ
カラーはベビーピングです^_^
coach クリアトートバッグ・ブラック
子育てでリュックを使用することが多くなり、新品未使用のままで自宅保存しておりました。
polene ポレーヌ ショルダーバッグ ナンバーナイン
子育て中なので発送まで長めにとっていますが、その日発送できることもあります！
MULBERRY 2WAYハンドバッグ ショルダーバッグ アレクサ ブラウン
よろしくお願いします。
rrr様☺︎ BALENCIAGA ショルダーバック
フルラ メトロポリス ショルダーバッグ グレー
♡激カワ♡ NICOLE LEE ニコール リー 2wayバッグ 入手困難
商品仕様
ハンドバッグ ショルダーバッグ パープル 本革 チェーンバッグ ラコステ
[サイズ（約）]縦25×横40×マチ14cm
COACH コーチ ウォレット ショルダー バッグ
ハンドル立上り 20〜24cm
訳あり新品！ケイトスペード 2WAY ショルダー ハンド バッグ
ショルダー立上り 39〜47cm
ルイヴィトン プチマルソー ショルダーバッグ ポシェット
[重量]約838g（付属品含む）
✨美品✨コーチ ショルダーバッグ ハンドバッグ デニム チェーン 2way
[素材]表地：牛革 裏地：ポリエステル
【新品】コール ハーン スモール 3 IN 1 トート ゼブラ プリント
[仕様]付属（取り外し可）：ショルダーストラップ、スマホポーチ＆チャーム、Ｄカン 開閉：ファスナー式 底ビョウ：無 裏地：有
yoikadakada ショルダーバッグ
[ポケット]内側：ファスナーポケット×1、オープンポケット×2 外側：ファスナーポケット×1
美品 ショルダーバッグ シャーク ハンドバッグ 革 日本製 JRA 国産
美品✨グッチ ショルダーバッグ gg pvc レザー ポシェット 斜め掛け
価格¥77,990 (税込)
✴︎Burberryハンドバッグ✴︎ ワンショルダー ノバチェック チャーム付き
メーカー直販価格 ￥242,000
バオバオ BAOBAO カルトン グレーです ショルダーバッグ 美品
PRADA プラダ ショルダーバッグ グリーン カーキ プレート
✨極美品✨グッチ ショルダーバッグ ワンショルダー GGキャンバス×レザー 黒
LOUIS VUITTON ハンドバッグ 限定デザイン
FENDI ズッカ柄 マンマバケット ハンドバッグ
ココリュックスゴールドの上品で柔らかなダイヤモンドレザーのバッグです。カラーはベビーピングです^_^子育てでリュックを使用することが多くなり、新品未使用のままで自宅保存しておりました。子育て中なので発送まで長めにとっていますが、その日発送できることもあります！よろしくお願いします。商品仕様[サイズ（約）]縦25×横40×マチ14cm ハンドル立上り 20〜24cm ショルダー立上り 39〜47cm [重量]約838g（付属品含む） [素材]表地：牛革 裏地：ポリエステル [仕様]付属（取り外し可）：ショルダーストラップ、スマホポーチ＆チャーム、Ｄカン 開閉：ファスナー式 底ビョウ：無 裏地：有 [ポケット]内側：ファスナーポケット×1、オープンポケット×2 外側：ファスナーポケット×1価格¥77,990 (税込)メーカー直販価格 ￥242,000