カラー···ブラック

サイズ…XL

表地…ポリエステル100%

裏地…ポリエステル100%

中綿…ポリエステル100%

未使用品です。目立った傷などは特にありません。

#ゴルフ用品 #服 #冬物 #長袖 #ダウンジャケット #HONMA

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ホンマ 商品の状態 新品、未使用

