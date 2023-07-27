超大特価 Marc by マークジェイコブス フラワーカットモチーフサンダル サンダル

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フルラ サンダル



MANA カバートング・サンダル 522137

※希望価格システム（10〜30%）からご登録頂いてもご購入意志が不明なため値下げはしていません。コメント願います

正規品 新品未使用 UGG サンダル 24cm



極美品 ピッピシック サンダル 35.5 サンドベージュ 22.5㎝

#RIKOのマークジェイコブス

ルタロン サンダル メタルサムリングサンダル



●dimissianos&miller romaiko サンダル

#RIKOのハイエンド靴

新品 ナイキ ココ サンダル



極美品マルチカラーヒール

新品、総レザー、ストラップ部分はピンクスエードで作られた花柄のカットモチーフがあしらわれとても可愛いお品です。サイズ36、当方23.5でジャストサイズ、ストラップは5段階調整可能で一番広い穴で円周約30cm

さらにお値下げしました！BOTTEGA VENETA サンダル サイズ37



ミハマサンダル(未使用)

イベントフリマに出品した際の試着や手が触れた際の僅かな跡ご了承頂ける方にお願い致します。箱なしで配送させて頂きます。ご希望の方は必ず購入前にコメントを¥52,980円

未使用 シャネル ウール カメリア ビジュー ココマーク サンダル ブラック



【極美品】TORY BURCH❤︎トリーバーチ ウェッジソールサンダルベージュ 7

デザイナーズブランド、高級テイラーメイド服、伝統工芸橫振り刺繍、新品レア品を出品中

ナイキ エアマックスココ 試着済み 24センチ



エルメス エニドサンダル

#RIKOのメゾン

PIERREHARDY ピエールアルディ サンダル ウェッジサンダル 厚底 38



Jil Sander ジルサンダー クロスレザー サンダル

#RIKOのニューヨークブランド

Comme il Faut*サンダル*タンゴシューズ*23cm*L9910



ロジェヴィヴィエ スライディーヴィヴサンダル

沿革→名門パーソンズ出身のデザイナー、オンワードの支援でLOOKを設立し一大ブームを起こして以来親日家として有名。後ルイヴィトンのデザイナー就任。モノグラムに大胆な装飾を施したラインは世界的なトップメゾンに成長させた。日本では伊勢丹がいち早く取扱いメゾンマルジェラ、シーバイ クロエ、ジルサンダー、マルニの隆盛を牽引。とくにシューズライン、ロゴアイテムは伊勢丹の発売日に新宿に長蛇の列ができたことは有名。NYではトリーバーチ、アナスイ、ヴィヴィアンタム、ジルスチュアート、ケイトスペード、アリス＋オリビア、エリザベスアンドジェームズ、ミュウミュウ、プラダが世界を牽引。取扱店はイエナ、ユナイテッドアローズ、ビームス、トゥモローランド、ガリャルダガランテ、ルッシェルブルー、シップス、ナノユニバース、オープニングセレモニー、ミッドウエスト、ローズバッド、アーバンリサーチを経て直営展開。装飾のあるクリエーションはミュベール、ステラマッカートニー、イザベルマラン、カルヴェン、マルニ、トーガ、msgm、ピッピ、ルパートサンダーソン、ロベールクレジュリー、ロフラーランドール、ロートルショーズ、カサディ、ファビオルスコーニ、ジェフリーキャンベル、マウロデバリ、カスタニエールが競合する

最終！クロエ フラットサンダル 37 ブラック 新品

革サンダル

【美品】ARTS&SCIENCE グルカサンダル 22.5cm（黒）

レザーカットワーク

CHANEL シャネル サンダル パンプス

革工芸

Dr.Martens/ドクターマーチン サンダル

ストラップサンダル

【Chloe】サンダル／ネイビー

グラディエーターサンダル

TOGA PULLA トーガプルラ ストラップ付 サンダル トーガ STUDIO

レア品

tooさま専用！！

入手困難

room306 レザースクエアサンダル

新品タグ付き

TOD'S 36 23.0 スクエアヒール ゴールド金具 茶色/DC154

ピンク

新品同様 美品 ボッテガべネタ リドサンダル37.5

トングサンダル

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド マークバイマークジェイコブス 商品の状態 新品、未使用

フォロワー様限定で割引・価格交渉を承ります。お得情報はプロフをご覧下さい※希望価格システム（10〜30%）からご登録頂いてもご購入意志が不明なため値下げはしていません。コメント願います#RIKOのマークジェイコブス#RIKOのハイエンド靴新品、総レザー、ストラップ部分はピンクスエードで作られた花柄のカットモチーフがあしらわれとても可愛いお品です。サイズ36、当方23.5でジャストサイズ、ストラップは5段階調整可能で一番広い穴で円周約30cmイベントフリマに出品した際の試着や手が触れた際の僅かな跡ご了承頂ける方にお願い致します。箱なしで配送させて頂きます。ご希望の方は必ず購入前にコメントを¥52,980円デザイナーズブランド、高級テイラーメイド服、伝統工芸橫振り刺繍、新品レア品を出品中#RIKOのメゾン#RIKOのニューヨークブランド沿革→名門パーソンズ出身のデザイナー、オンワードの支援でLOOKを設立し一大ブームを起こして以来親日家として有名。後ルイヴィトンのデザイナー就任。モノグラムに大胆な装飾を施したラインは世界的なトップメゾンに成長させた。日本では伊勢丹がいち早く取扱いメゾンマルジェラ、シーバイ クロエ、ジルサンダー、マルニの隆盛を牽引。とくにシューズライン、ロゴアイテムは伊勢丹の発売日に新宿に長蛇の列ができたことは有名。NYではトリーバーチ、アナスイ、ヴィヴィアンタム、ジルスチュアート、ケイトスペード、アリス＋オリビア、エリザベスアンドジェームズ、ミュウミュウ、プラダが世界を牽引。取扱店はイエナ、ユナイテッドアローズ、ビームス、トゥモローランド、ガリャルダガランテ、ルッシェルブルー、シップス、ナノユニバース、オープニングセレモニー、ミッドウエスト、ローズバッド、アーバンリサーチを経て直営展開。装飾のあるクリエーションはミュベール、ステラマッカートニー、イザベルマラン、カルヴェン、マルニ、トーガ、msgm、ピッピ、ルパートサンダーソン、ロベールクレジュリー、ロフラーランドール、ロートルショーズ、カサディ、ファビオルスコーニ、ジェフリーキャンベル、マウロデバリ、カスタニエールが競合する革サンダルレザーカットワーク革工芸ストラップサンダルグラディエーターサンダルレア品入手困難新品タグ付きピンクトングサンダル

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド マークバイマークジェイコブス 商品の状態 新品、未使用

美品⭐︎JIMMY CHOO ウエッジサンダルNIKE AIR MAX KOKO SANDAL エアマックス ココ サンダル美品 ルブタン カタクロウ マドモニカ ピンク スタッズ ローヒール サンダルディオール 室内、室外兼用 ミュールサンダル