商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

NIKE AIR JORDAN1 Gナイキ エアジョーダン1 ロー ゴルフホワイトクロコサイズ⇒27センチカラー⇒ホワイト 白ラウンドで2回の使用しました·͜· ︎︎ᕷ履くたびに綺麗に手入れをして保存していました。履きシワなどは画像で確認してください。大きく目立った汚れや傷はありませんが中古である事を御理解いただける方のご購入をお待ちしております·͜· ♡人気モデル···NIKE エアジョーダン1

