【海外 正規品】 FILSON Cooper Lake Trunks ショーツ- 7" XXL ショートパンツ

アメリカから個人輸入し、新品未使用。

レアサイズのXXL。

平置き実寸

ウェスト 約51cm

股下 約18cm

カラー DARK SPRUCE

DESCRIPTION

水中でのアクションにも最適な、軽量・速乾性のある水陸両用ショーツ。

クーパーレイク・トランクスは、フィッシングや湖でのクールダウンなど、水中でのアクションにも最適です。軽量なナイロン素材に吸水性を高める加工を施しています。また、もともとのナイロン素材の特性から速乾性にも優れています。伸縮性のあるウエストバンドは、ドローストリング(紐)で固定が可能。外側の裾には1インチのスリットが入っており、動きやすさに配慮しています。背面のポケットはジッパーで閉じられるので安全で、キーホルダーを固定するための伸縮性のあるコードループが付属しています。前面のポケットはメッシュなので、水を瞬時に排出が可能。水陸両用のショーツです。

FABRIC

4-oz. 100% nylon + polyester mesh

USAGE

Everyday, Outdoor, Fishing

CARE

Wash cold, do not bleach. Tumble dry low heat. Cool iron if needed.

ORIGIN

SRILANKA

FEATURES

5オンスの生地は耐水性、耐塩素性に優れています。

ドローコードで絞れる伸縮性のあるウエストバンド。

フロントパッチポケット(メッシュライニング付き)

ベルクロ®フラップ付きリアパッチポケット

股下7インチ

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド フィルソン 商品の状態 新品、未使用

