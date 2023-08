おすすめネット B&Y バックリボン キャミマキシワンピース -ウォッシャブル- ロングワンピース

B&Y バックリボン キャミマキシワンピース -ウォッシャブル

沖縄で一度着用したのみです!

友達から好評でしたが、金欠のため泣く泣く出品です!

現場も売られていますが、定価よりお安く出品します!

カラー···グリーン

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ビューティアンドユースユナイテッドアローズ 商品の状態 未使用に近い

