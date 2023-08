ナイキ ブレーザー ミッド'77 SE 25.5cm

新品未使用 国内正規品

レザーのアッパー、つま先からサイドにはスエードを用いてレトロ感を演出。

アイコンであるスウッシュの上下にクロムメッキされたミニスウッシュが配置されているのが特徴的。

【付属品】

黒タグ、箱付きになります。

【価格交渉】

常識の範囲内での金額提示お願い致します。

「お値下げ出来ますか?」は基本無しでお願い致します。

※セール品でのお値下げは難しい場合がございます。

______________

★同サイズをお求めの方★

↓↓

#Forest255

______________

様々なスニーカーを取り扱っています‼︎

特にAIR FORCE1(エアーフォースワン)やAIRJORDAN(エアジョーダン)の1.2.3.4.5から6.7.8.9.10と11.12やAIR MAX(エアマックス)90.95.96.97などLOW(ロー)MID(ミッド)HI(ハイカット)問わず強化しております。

メンズ向けのかっこいい靴やレディース向けのkawaii(かわいい)厚底靴の他にもウィメンズ、ユニセックス、キッズなど流行のお洒落なシューズから、ランニングやジョギング、ジム、フィットネス、バッシュなど用途を問わず取り揃えております!CZ4627-001

off-white(オフホワイト)Travis(トラヴィス)やsupreme(シュプリーム)などトレンドのブランド(本物)も取り揃えております!

定番人気のNIKE(ナイキ)adidas(アディダス)オニツカ、ニューバランスなど2022モデルから春夏秋冬モデルやコラボ限定品、プレ値のレア商品も充実。

ストリートファッションFR2やKITHやBALENCIAGAなどに合うオールスターなども取り扱っております。

各種カラー青(ブラック)赤(レッド)や白(ホワイト)の他に黒、黄色(イエロー)緑(グリーン)灰色(グレー)や小さめサイズ21.22.23.24から普通サイズ(cm)25.26.27.28.29や30.31も充実しております!

#CZ4627001

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

ナイキ ブレーザー ミッド'77 SE 25.5cm新品未使用 国内正規品レザーのアッパー、つま先からサイドにはスエードを用いてレトロ感を演出。アイコンであるスウッシュの上下にクロムメッキされたミニスウッシュが配置されているのが特徴的。【付属品】黒タグ、箱付きになります。 【価格交渉】常識の範囲内での金額提示お願い致します。「お値下げ出来ますか?」は基本無しでお願い致します。※セール品でのお値下げは難しい場合がございます。______________ ★同サイズをお求めの方★ ↓↓ #Forest255______________様々なスニーカーを取り扱っています‼︎特にAIR FORCE1(エアーフォースワン)やAIRJORDAN(エアジョーダン)の1.2.3.4.5から6.7.8.9.10と11.12やAIR MAX(エアマックス)90.95.96.97などLOW(ロー)MID(ミッド)HI(ハイカット)問わず強化しております。メンズ向けのかっこいい靴やレディース向けのkawaii(かわいい)厚底靴の他にもウィメンズ、ユニセックス、キッズなど流行のお洒落なシューズから、ランニングやジョギング、ジム、フィットネス、バッシュなど用途を問わず取り揃えております!CZ4627-001off-white(オフホワイト)Travis(トラヴィス)やsupreme(シュプリーム)などトレンドのブランド(本物)も取り揃えております!定番人気のNIKE(ナイキ)adidas(アディダス)オニツカ、ニューバランスなど2022モデルから春夏秋冬モデルやコラボ限定品、プレ値のレア商品も充実。ストリートファッションFR2やKITHやBALENCIAGAなどに合うオールスターなども取り扱っております。各種カラー青(ブラック)赤(レッド)や白(ホワイト)の他に黒、黄色(イエロー)緑(グリーン)灰色(グレー)や小さめサイズ21.22.23.24から普通サイズ(cm)25.26.27.28.29や30.31も充実しております!#CZ4627001

