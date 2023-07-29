お手頃価格 【新品仕上げ済】ティファニー ダイヤリング カーブド 9PD【12072】 リング

【ブランド名】ティファニー TIFFANY

アイプリモ 結婚指輪 9号

【商品名】カーブド ダイヤ リング 指輪

Tiffany&Co 2Pダイヤ フルハートリング K18 9-10号 ゴールド

【素材】PT950 プラチナ

❤美品WG&アコヤパールのキラキラリング

【サイズ】12号強

【新品 日本製】 K18WG フルエタニティリング ローズカット ダイヤ リング

【リング幅】2.1mm

【kei。様】（サ変）1.00ct ダイヤモンド パヴェセッティングリング PT

【リング厚み】1.6mm

【新品 日本製】ゴールド K18 エタニティリング ダイヤ リング

【重量】3.0g

ティファニー 10Pダイヤモンドドッツリング

【宝石】9ポイントダイヤモンド

【美品】 ティファニー シリウススタードロップリング（ミニ）スターリングシルバー

【付属品】なし

TIFFANY&Xo. ティファニー カーブドダイヤモンドリング Pt950 8

【管理番号】1704QM123BF12072

エルメス サンチュールリング シルバー925

【商品状態】新品仕上げ済のティファニーのカーブドリングです。新品仕上げ済のためとても綺麗な状態ですが、取り切れない細かいキズはご了承ください。

ハンドメイドリング

【注意書き】モニターの発色具合により異なって見える事があります。

K18 ラピスラズリ リング



カルティエ ジュストアンクルリング スモールYG 52サイズ

〈商品の購入先〉

♥️ 80万 K18 1点モノ ダイヤ型 0.85ct ダイヤ リング 750

古物市場主の資格を有する国内ブランド市場

K18 18金 リング 3.7g 17.5号 甲丸 彫金

正規店

美品 ミキモト Pt950 真珠 パール約8.0mm珠 ダイヤ リング 指輪

買取品

GSTV ブラウンダイヤモンド リング K18PG 0.90ct 7.3g

〈古物商許可番号〉

ヴァンクリーフアンドアーペル♡VCA マジックアルハンブラ リング

神奈川県公安委員会許可

LORO ロロ shape ring 06

古物商許可番号第452550006933号

商品の情報 ブランド ティファニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【ブランド名】ティファニー TIFFANY【商品名】カーブド ダイヤ リング 指輪【素材】PT950 プラチナ【サイズ】12号強【リング幅】2.1mm【リング厚み】1.6mm【重量】3.0g【宝石】9ポイントダイヤモンド【付属品】なし【管理番号】1704QM123BF12072【商品状態】新品仕上げ済のティファニーのカーブドリングです。新品仕上げ済のためとても綺麗な状態ですが、取り切れない細かいキズはご了承ください。【注意書き】モニターの発色具合により異なって見える事があります。〈商品の購入先〉古物市場主の資格を有する国内ブランド市場正規店買取品〈古物商許可番号〉神奈川県公安委員会許可 古物商許可番号第452550006933号

商品の情報 ブランド ティファニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ブルガリ Bゼロワン リング 750 K18 WG ホワイトゴールド白蝶真珠 k18 リング天然 スフェーン 大粒 希少石 ダイヤモンド 12号 ギラギラ 豪華Cartier カルティエ スリーカラートリニティリング３連 750 59カルティエ 3連リング