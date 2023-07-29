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お手頃価格 【新品仕上げ済】ティファニー ダイヤリング カーブド 9PD【12072】 リング

商品の説明

【ブランド名】ティファニー　TIFFANY
アイプリモ　結婚指輪　9号
【商品名】カーブド　ダイヤ　リング　指輪
Tiffany&Co 2Pダイヤ フルハートリング　K18　9-10号　ゴールド
【素材】PT950　プラチナ
❤美品WG&アコヤパールのキラキラリング
【サイズ】12号強
【新品 日本製】 K18WG フルエタニティリング ローズカット ダイヤ リング
【リング幅】2.1mm
【kei。様】（サ変）1.00ct　ダイヤモンド　パヴェセッティングリング　PT
【リング厚み】1.6mm
【新品 日本製】ゴールド K18 エタニティリング ダイヤ リング
【重量】3.0g
ティファニー　10Pダイヤモンドドッツリング
【宝石】9ポイントダイヤモンド
【美品】 ティファニー シリウススタードロップリング（ミニ）スターリングシルバー
【付属品】なし
TIFFANY&Xo. ティファニー　カーブドダイヤモンドリング　Pt950 8
【管理番号】1704QM123BF12072
エルメス　サンチュールリング　シルバー925
【商品状態】新品仕上げ済のティファニーのカーブドリングです。新品仕上げ済のためとても綺麗な状態ですが、取り切れない細かいキズはご了承ください。
ハンドメイドリング
【注意書き】モニターの発色具合により異なって見える事があります。
K18 ラピスラズリ　リング

カルティエ　ジュストアンクルリング スモールYG 52サイズ
〈商品の購入先〉
♥️ 80万 K18 1点モノ ダイヤ型 0.85ct ダイヤ リング 750
古物市場主の資格を有する国内ブランド市場
K18 18金 リング 3.7g 17.5号 甲丸 彫金
正規店
美品 ミキモト Pt950 真珠 パール約8.0mm珠 ダイヤ リング 指輪
買取品
GSTV ブラウンダイヤモンド リング K18PG 0.90ct 7.3g
〈古物商許可番号〉
ヴァンクリーフアンドアーペル♡VCA マジックアルハンブラ リング
神奈川県公安委員会許可　
LORO ロロ　shape ring 06
古物商許可番号第452550006933号

ブルガリ　Bゼロワン　リング　750　K18　WG　ホワイトゴールド

商品の情報

ブランドティファニー
商品の状態目立った傷や汚れなし

白蝶真珠 k18 リング

天然 スフェーン 大粒 希少石 ダイヤモンド 12号 ギラギラ 豪華

Cartier　カルティエ　スリーカラートリニティリング３連　750　59

カルティエ　3連リング
【ブランド名】ティファニー　TIFFANY【商品名】カーブド　ダイヤ　リング　指輪【素材】PT950　プラチナ【サイズ】12号強【リング幅】2.1mm【リング厚み】1.6mm【重量】3.0g【宝石】9ポイントダイヤモンド【付属品】なし【管理番号】1704QM123BF12072【商品状態】新品仕上げ済のティファニーのカーブドリングです。新品仕上げ済のためとても綺麗な状態ですが、取り切れない細かいキズはご了承ください。【注意書き】モニターの発色具合により異なって見える事があります。〈商品の購入先〉古物市場主の資格を有する国内ブランド市場正規店買取品〈古物商許可番号〉神奈川県公安委員会許可　古物商許可番号第452550006933号

商品の情報

ブランドティファニー
商品の状態目立った傷や汚れなし

お手頃価格 【新品仕上げ済】ティファニー ダイヤリング カーブド 9PD【12072】 リング

4分钟前

お手頃価格 【新品仕上げ済】ティファニー ダイヤリング カーブド 9PD【12072】 リング

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