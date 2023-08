見事な DVD ② ミュージック

EXO PLANET#4 The ElyXiOn in Seoul DVD

チェン トレカ

外箱に初期傷やスレ等凹み潰れがありますので理解ある方のみご購入をお願い致します。

開封済み、未再生です。

トレカは角に少し折れ跡があります。

プチプチで梱包し追跡可能な方法にて発送させていただきます。

⚠️コメント必須(即購入不可)

[専用をお作りしますので必ずコメントをお願い致します]

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

