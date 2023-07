ヒステリックグラマー

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ヒステリックグラマー『スタンドカラージャケット』‼️【定価¥43,780-】✔️激っ渋っメンズ雑誌のバイブル『BLACK SENSE誌』の表紙を飾り♪~即完売となりました、HYS刺繍LOGO『ファージャケット』シリーズの~豹柄♪❕✔️かの、木村拓哉(キムタク)さんも~HYSの豹柄は、今なおも色々なアイテムに愛用中❕✔️お探しだった方~早い者勝ちで(^_^)v使用②回にて~綺麗な状態です♪☆(梱包、発送時の畳みシワは、御了承を!)サイズ S (オーバーデザインのゆったり目)【肩幅49 身幅54 着丈69 袖丈62cm】✔️即買い❗OK【説明書⬇️】『ゆとりあるサイズ感で冬でもあったかスタンドカラージャケット』トレンドのオーバーサイズに毛足のある素材に刺繍が映えるファージャケットです。素材にはレッキスの様な毛並みと、艶感が特徴のフェイクファー<レッキスフェイクファー >を採用。肌触りが良い生地に仕上げました。

