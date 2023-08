優れた品質 パーカー Y-3 CLASSIC HOODIE LOGO CHEST パーカー

Y-3のロゴ入りネイビーパーカーです。

サイズが合わなかったため、出品いたします。

カジュアルなシーンで着回しやすいデザインです。

ほぼ未使用に近い美品ですが一度人の手に渡ったものであることをご理解の上ご購入お願いします。

●サイズ:タグ表記 Lサイズ

胸囲138cm

肩幅60cm

袖丈60.5cm

裄丈90.5cm

着丈76cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●素材:

100%コットン

リブ部分:95%コットン 5%エラステイン

●状態:

1度試着したのみでとても綺麗だと思います。

タグは切ってあります。

●その他、注意事項:

大きめな作りとなっています。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ワイスリー 商品の状態 未使用に近い

