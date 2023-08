人気 hyke ハイク トレンチコート クリーニング済 サイズ1 トレンチコート

ハイクの定番のトレンチコートです。

i am official ボリュームタックウールトレンチコート

とても気に入っていますが、ライフスタイルが変わり購入頻度が減ったため出品いたします。

質問等、気になる点ございましたらお気軽にコメントいただければと思います。

購入時期:2017年秋

購入場所:新宿伊勢丹ReStyle

着用状況:2年ほど、春・秋に着用し、都度クリーニングでお手入れしていました。直近2-3年は着用せず自宅保管しており、先日クリーニングに出した状態です

サイズ:1(Sサイズ相当)

肩幅:38cm

身幅:44cm

着丈:95cm

袖丈:57cm

※平置実寸のため誤差についてはご了承ください

付属品:ベルト、ライナー(いずれも本体同様、クリーニング済)

カラー···ベージュ

着丈···ミドル

柄・デザイン···無地

ライナー···ライナー取外し可

フード···フードなし

季節感···春、秋

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ハイク 商品の状態 目立った傷や汚れなし

