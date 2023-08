フランクリンテーラード デニムカバーオール ジャケットです。

ボディは英国製ウールを使用しており、袖のデニム切替には岡山産のデニムを使用しております。

未使用です。

【ブランド】2012年にデザイナーの板井秀司がスタートさせたFRANKLIN TAILORED/フランクリンテーラードです。

日本生産にこだわり、高品質でベーシックなアイテムを展開しています。

袖だけでなく襟裏や合わせ部分もデニムに切り替えられていたりとディティールにもこだわりを感じます。

カバーオール ジャケット

素材 ウール及びコットン

サイズ表記:3(M〜Lくらいです。)

実寸平置き

着丈:約71cm

身幅:約50cm

肩幅:約45cm

袖丈:約61cm

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

