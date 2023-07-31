卸売 OLDGAP 80-90s BORDER 鹿の子 TSHIRTS Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

80-90sのオールドギャップのTシャツです。
Ku Combs様専用キャバリアーズ ゲームシャツ スティーブ・カー NBA
鹿の子生地で涼やか、生地も鹿の子なのでペラくない、暗めのボーダー...めちゃめちゃ着るやつかと...
BEASTIE BOYS "ALOHA MR.HAND" 90s
胸元のゴールドの刺繍でGAPも最高ですね。
Saint laurent paris レオパード ダメージ tシャツ 16ss
説明すればするほど余計ですね。
ろく様専用 Oversized Mock Neck Tee L
完全にオススメです。
0787【タグ付き新品】ニードルス☆パピヨン刺繍 ベロア素材Ｔシャツ 希少カラー
ろくでなしブルース tシャツ シングルステッチ 90s
カラー···パープル
GALLERY DEPT. Tシャツ XL 白
袖丈···半袖
USA古着 メンズBIGサイズ 企業&キャラクター Tシャツ 36枚まとめ売り
柄・デザイン···ボーダー
新品未使用 L タコマフジレコード Tシャツ
ネック···クルーネック
wtaps 221PCDT-ST02S BLACK 02
季節感···春、夏、秋、冬
VINTAGEヴィンテージ ラムシュタイン バンドTシャツ/シングルステッチ
STUSSY 00's HONOLULU VENUS TEE
身幅:61.5
スーパーレア VTG XL 90s JUST KIDDING JESUS TEE
着丈:73.5
未試着！WTAPS WHIP/SS/COTTON Tシャツ ホワイト
袖長さ(肩から袖先まで):20.5
シュプリーム タグ付き新品 白 Tシャツ
裾幅:21.5
Stussy x Martine Rose Pigment Dyed Tee
Disney Mickeymouse VINTAGE Tシャツ
SIESTA ANGELERS DEVICE PALE TOWN ASTROGY
Supreme Bernadette Money Tee Black Lサイズ
SUNDAYSBEST WESTCLOX LLBEAN EDDIEBAUER CREEK REI COLUMBIA EMS NAUTICA 90s 80s 70s EASTPAK GREGORY Comoli AURAREE anatomica wakouwa Henderscheme MargaretHowell MHL army CT70 Converse Vans oldgap oldstussy SUPREME Sacai Popeye 山と道 Aevil Hanes beefy toxgo fragment sunsurf star of hollywood paradise found reynspooner pineapplejuice towncraft TOWNCRAFT Pendleton pataloha Patagonia men's non-no Ollie FUDGE Warp Magazine THRASHER NEWJACK BOOGIE Levi’s 深緑 Vostok thrift Tokyo CHICAGO SANTA MONICA Framingo frank black 長谷川昭雄 AH.H akio hasegawa NewBalance993 Clarks wallabee 古着屋 BEAMS PATAGONIA Agnes b Tiffany
ARC’TERYX アークテリクス SPLIT スプリット Tシャツ M 黒
商品の情報
|商品のサイズ
|XL(LL)
|ブランド
|ギャップ
|商品の状態
|やや傷や汚れあり
BURBERRY TBロゴ モノグラムモチーフ コットンTシャツ XXL
【希少】FR2 エフアールツー エンジェルラビット Tシャツ ブラック 黒 L
NIKE ナイキ ジョーダン スラムダンク コラボTシャツ S
80-90sのオールドギャップのTシャツです。鹿の子生地で涼やか、生地も鹿の子なのでペラくない、暗めのボーダー...めちゃめちゃ着るやつかと...胸元のゴールドの刺繍でGAPも最高ですね。説明すればするほど余計ですね。完全にオススメです。カラー···パープル袖丈···半袖柄・デザイン···ボーダーネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬身幅:61.5着丈:73.5袖長さ(肩から袖先まで):20.5裾幅:21.5SIESTA ANGELERS DEVICE PALE TOWN ASTROGYSUNDAYSBEST WESTCLOX LLBEAN EDDIEBAUER CREEK REI COLUMBIA EMS NAUTICA 90s 80s 70s EASTPAK GREGORY Comoli AURAREE anatomica wakouwa Henderscheme MargaretHowell MHL army CT70 Converse Vans oldgap oldstussy SUPREME Sacai Popeye 山と道 Aevil Hanes beefy toxgo fragment sunsurf star of hollywood paradise found reynspooner pineapplejuice towncraft TOWNCRAFT Pendleton pataloha Patagonia men's non-no Ollie FUDGE Warp Magazine THRASHER NEWJACK BOOGIE Levi’s 深緑 Vostok thrift Tokyo CHICAGO SANTA MONICA Framingo frank black 長谷川昭雄 AH.H akio hasegawa NewBalance993 Clarks wallabee 古着屋 BEAMS PATAGONIA Agnes b Tiffany
商品の情報
|商品のサイズ
|XL(LL)
|ブランド
|ギャップ
|商品の状態
|やや傷や汚れあり