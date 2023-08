春夏新作 バンダイ ワンピースコレクション ルーキーズスペシャル25点 フィギュア廃盤食玩 コミック/アニメ

【必ず下記全文お読み下さい!】

【必ず下記全文お読み下さい!】⚠️値下げ不可。!出品の為開封、お菓子は取り出します!中身のみのお送りです。 外箱内箱は付属しません。箱が必要な方は潰してお送りしますので必ず事前にコメントいただき、返信をお待ち下さい。追加料金いただきます。中身のみ!バンダイワンピースコレクション ルーキーズスペシャル25点フィギュア 廃盤食玩1箱にフィギュア11体入り。1 ルフィ2 ゾロ3 ロー4 ジュエリー・ボニー5 バジル・ホーキンス6 ユータスキャプテンキッド7 スクラッチメン・アプー8 キラー9 Xドレイク10 ウルージ11 カポネ・ギャング・ベッジかなり前の商品です。現在入手困難。未使用ですが、神経質な方はご遠慮下さい。【配送方法】 宅急便でお送り予定です。同梱、保証などの理由で変更される方はご連絡下さい。⬛️ 購入、コメントの前に必ずプロフィールをご覧下さい。⬛️出品中の食玩は全てお菓子を取り出してお送りします。▲配送はらくらくメルカリ便を使用したします。(郵便は使用しません)#ワンピースコレクション#ワンピース#ワンピースフィギュア#ONEPIECE#ルーキーズスペシャル#廃盤食玩#バンダイ食玩カテゴリー#osayu大口#osayuワンピース人気タイトル···ワンピース(ONE PIECE)フィギュア種類···コレクションフィギュア

