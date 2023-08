色々な ヴィンテージusa レースワーク コットンジャケット ノーカラージャケット

生成カラーでコットンなので真夏以外着れます

中の雰囲気が透けるので

タンクトップやワンピースにはおっても

あえてカジュアルにパーカーの上などから

ざっくりはおってもかわいいです。

デザインはカジュアルなのに

繊細なレースワークが珍しくとても気に入ってました。

シルエットもボンバージャケットのような

シルエットと雰囲気です。

同系色でまとめても

かわいいです。

断捨離中の為出品してみます!

古いvintageのため

ほつれ等少しありますが穴や破れはありません。

細かいことが気になる方にはおすすめしません。

vintage itimi milli

ジャンティーク フミカウチダ

jantiques kiaris hooked olgou kunut

TORO the mondays dept themix drop サンタモニカ

中目黒 アッシュ ロキエ flamingo vintage 古着 usa

80's 90's 塩野かれん パロマウール

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 目立った傷や汚れなし

