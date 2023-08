数ある商品の中からご覧頂きありがとうございます(^∀^ )

数ある商品の中からご覧頂きありがとうございます(^∀^ )商品に関しましては1点毎に発送前に必ずしっかり検品させて頂いておりますがご購入前に気になる事がありましたらコメント欄より頂ければお返事させて頂きます。お値下げ交渉も随時受け付けておりますので、お気軽にコメントをください♪下記に特典記載をさせて頂いております♡是非ご検討を宜しくお願い致します。◆ブランド、アイテム◆PRODUCED BY G.G Gioiello DIVISIONテーラードジャケット(肩パッド)定価 : 73,900円◆商品説明◆とても希少なGioielloのダブルテーラードジャケットです(*≧∀≦*)ダブルのジャケットは現在トレンドの為大変人気のある1着かと思います♪デザインも右ポケットのみのデザインなど、大変オシャレです♡新品未使用品ですので商品は大変美品です(>◡<)是非ご検討ください♡◆状態◆目立ったキズや汚れは見られません。※あくまでリユース品です。匂いや使用感、目立たないシミなどありましたら記載しております。気になる方はご遠慮下さいませ。◆特典◆フォロワー様・リピーター様にはお気持ちですがお値引きさせて頂きます♡素材···ウールカラー···グリーン着丈···ミドル柄・デザイン···無地アウター形···ダブル季節感···春、夏、秋、冬

