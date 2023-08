もう一枚同じデザインのものが出てきましたので金額変更させていただきます。

ご了承ください。

状態はこちらの方が良いと思います。

70sから始まるANVIL大文字黒タグのチョコレートで有名なm&m'sロンTに

なります。

フロントからバックにプリントが続いています。

右の袖プリはチョコレート柄

左の袖プリは当時のCMの

ワンフレーズになっています。

コピーライトも入っています。

状態ですがフロント下あたりにうっすらシミ(9枚目)

左袖上前あたりに小さなシミ

(10枚目)

当時90年代に購入して

保管してありました。

主観では保管時のシミで

ほとんど目立たないかと思います。

ミントコンディションと

言っても良いくらいだと

思います。(主観)

着丈75

身幅52

肩幅50

袖丈62

多少の誤差はご了承ください。

この年代のTシャツにしては

ビッグシルエットです。

私の主観での意見ですが

このANVILタグのロンTでm&m'sは設定値段はお値打ちだと思います。

長年古着見てきましたが

この手の企業物はなかなか

今後出てくることはないと思います。

某都内古着屋さんでは35000円あたりの販売価格でした。

お好きな方、いかがですか。

状態のご説明、ご質問

お値引きのご相談、

お気軽にコメント下さい。

#m&m's

#m&m

#M&M'S

#チョコレート

#Grab on to that m &m's #feeling

#anvil

#黒タグ

#USA

#企業Tシャツ

#70s #80s #90s

#ステューシー

#stussy

#ノーロール

#NOROL

●基本、ユーズドを販売します。ユーズドに理解ある方のみ購入ください。新品未使用も出品することもありますが、一度人の手に渡った事の理解のある方のみ購入くださいませ。

●自宅保管なので、家の匂いやシワ等ご理解のある方宜しくお願いします。

●包装はショップ袋や紙袋、段ボール等を再利用する場合がございます。

●購入後の返品は受け付けていません。

●送料を抑えるため、厚みを抑えて発送をさせて頂きますのでご了承をお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ラボラトリーベルベルジンアール 商品の状態 やや傷や汚れあり

