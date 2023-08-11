一流の品質 日立　HITACHI 電動ディスクグラインダ　G10VE 工具/メンテナンス

展示品のため箱はございません。

OSG タップ VーSFT M8×1.25 STD 20本

現ハイコーキ HIKOKI

MAX 常圧フロアタッカー 4㎜ 完動品

旧ロゴになります。

マキタ 常圧仕上釘打ち機 AF502N



ささ様専用 HIKOKI コードレスピン釘打ち機 NP18DSAL

電子ディスクグラインダ

Tohnichi エアコン用 トルクレンチ



コードレスハンマードリル DH18DBL 日立工機 ハイコーキ

型番：G10VE

バールセッター 鉄板吊り

脱着工具付

イーグルクランプ1.2トン



マックツール トルクレンチ

個数：1台

玄能 黒檀、ココロホ挟み柄



新品 マキタインパクトドライバ TD173DRGX

状態：新品•未使用

ももゴンさま専用、他者さまの購入不可 スナップオン 1/4 ラチェット セット



HS631DZS

タイプ···電動工具

インパクトドライバー・12V

電源···AC

スナップオン 電動インパクト 差込角3/8



ハイコーキマルチツール CV18DBL

G10VE

ミツトヨ ブロックゲージ



makita マキタ 19sq インパクトレンチ 6906 動作確認済

#電動工具#グラインダ#HITACHI #日立#工具#ハイコーキ

商品の情報 ブランド 日立 商品の状態 新品、未使用

展示品のため箱はございません。現ハイコーキ HIKOKI旧ロゴになります。電子ディスクグラインダ型番：G10VE 脱着工具付個数：1台状態：新品•未使用タイプ···電動工具電源···ACG10VE#電動工具#グラインダ#HITACHI #日立#工具#ハイコーキ

商品の情報 ブランド 日立 商品の状態 新品、未使用

マキタ 18V TD173DRGXO 充電式インパクトドライバ6.0Ah日置 50/125/250/500V 4レンジ絶縁抵抗計 3454-10sanwa アナログ3レンジ式絶縁抵抗計 PDM-5219Sマキタ 充電式40Vインパクトドライバ TD001GRDXB MM5011-7